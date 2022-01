Ieri pomeriggio i fans di Soleil Sorge hanno cercato di avvertirla dell’ingresso di Delia Duran dentro la casa, ma non sembra esser andato tutto liscio.

I sostenitori di Soleil fuori dalla casa

I fans di Soleil hanno deciso di avvisare la loro beniamina dell’arrivo di Delia Duran nella Casa. Così si sono appostati fuori dalle mura del Grande Fratello Vip 6 e hanno iniziato ad urlare il nome del nuovo ingresso. Ma la reazione dell’influencer ha sorpreso tutti, infatti si è mostrata serena e sicura e ha continuato a ballare con la felpa di Alex Belli addosso.

Poche ore dopo però è emersa la verità: sembra che Soleil Sorge non abbia capito. Infatti, in una clip in cui parla con Giacomo Urtis non dice il nome della moglie di Alex Belli, ma “Ilaria o Gaia”, segno che non ha sentito perfettamente il nome. Può essere possibile che non abbia intuito l’importanza significativa della new entry per lei se i suoi fans sono arrivati perfino fuori dalle mura pur di farglielo sapere?

Giacomo "Amo mi devi raccontare della roba chehai sentito"

Soleil "Ah sì la nuova concorrente.. Ilaria o Gaia" e censurano. Soleil non ha capito una mazza, altro che Delia😭⚰️#gfvip pic.twitter.com/Yr46AX8UGA — Catia (@catiuz92) December 31, 2021

Ma secondo altri fans la ragazza ha capito benissimo, sta facendo finta di non sapere per poi fingere stupore quando se la troverà davanti. Tuttavia finora non ne ha parlato con nessuno dentro la casa del Grande Fratello Vip 6.