Alessandro Basciano non ha preso bene la nomination di lunedì, ma durante la puntata il pubblico è stato colpito dalla reazione contro Gianmaria Antinolfi. L’ex tentatore di Uomini e Donne si era scagliato duramente contro il playboy campano, dandogli del falso perché l’aveva nominato, lui dal canto suo aveva risposto affermando che non avevano un rapporto, ma solo la sera prima avevano iniziato a parlare. Ma in realtà c’è dell’altro.

Soleil scopre perché Alessandro si è arrabbiato con Gianmaria

Soleil Sorge grazie ad Eva Grimaldi scopre perché lunedì scorso Alessandro si è tanto arrabbiato con Gianmaria. Una reazione davvero forte per essersi parlati una volta sola. Dopo aver saputo il “grande segreto” da Eva, l’influencer va da Giacomo e Davide a fare “Gossip Girl”:

“Ma la volete sentire l’ultima che ho scoperto? Io sono peggio di Gossip Girl. Eva mi ha detto ‘non sai cosa ho saputo Sole’. In pratica Ale aveva un segreto con Gianmaria, ma l’ha rivelato ad Eva. Sapete che Gianma e Ale non avevano un buon rapporto, però si sono avvicinati qualche giorno fa e in sauna si sono detti qualcosa. Si è trattato di una chiacchiera di un’oretta e infatti noi non capivamo come mai Ale ce l’avesse così tanto con Gian perché è stato nominato da lui. Il fatto è che loro in puntata non hanno detto una cosa importante“.

Inizia così il racconto di Soleil, i due concorrenti sono attentissimi e annuiscono:

“Quando è andato in sauna da Ale, loro due si sono messi d’accordo dicendo ‘io non ti voto’, ‘io nemmeno ti voterò’ ed hanno convenuto ‘votiamo tutti e due Eva sacrifichiamola’. Quindi poi lunedì quando dovevamo votare Eva, Ale l’ha fatto, mentre Gianmaria ha nominato Alessandro!”

Mentre Giacomo e Davide restano stupefatti da questo accordo, Soleil invece afferma di non esserne per niente stupita perché anche quando c’era Alex Belli le è successo qualcosa di analogo:

“A me una volta disse ‘ci difenderemo davanti a tutto e tutti’ e poi me l’ha messa in quel posto. Evidentemente questo è il suo modus operandi”. Tutto.TV su

Da queste parole si capisce anche perché Gianmaria e Soleil abbiano un rapporto così contraddistinto da alti e bassi.

Nelle ore successive però arriva un chiarimento: secondo Alessandro Eva ha frainteso quanto detto. Sarà un tentativo di “salvare la faccia” o sarà vero?

#GFVip Alessandro chiarisce con Soleil la questione Eva. Secondo lui LEI ha frainteso. Non SI SONO MESSI D'ACCORDO PER NOMINARE EVA

Soleil: ah ma allora non vi siete messi d'accordo? ma da dove è uscita allora la storia di Eva?

Bastava chiedere a lui — Aurora (@Aurix957) December 30, 2021

Gli accordi per le nomination

Ma Gianmaria e Alessandro non sono gli unici ad aver fatto accordi per le nomination, anche qualcun’altra stanotte ha organizzato una bella “riunione” per le nomination, come denunciano gli utenti di Twitter:

Scommetto che la riunione sotto coperte senza microfoni per organizzare le nomine è stata organizzata dalla donna matura #miriana. Ancora dopo giorni dalla puntata parla di #soleil e delle nomination e della mantide religiosa….che noia sta donnetta. #gfvip https://t.co/8ZlehzG324 — lacricri 🐭 ♈️ 📺 antifasci ✊ boomer doc (@mel_cri) December 31, 2021

Se fosse vero scopriremo lunedì nella puntata del Grande Fratello Vip 6 chi Jessica, Miriana e Sophie avranno designato per le loro nomination condivise. Ma in teoria non dovrebbe essere contro il regolamento fare accordi?