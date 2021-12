Durante la prima settimana di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Eva Grimaldi ha avuto un’accesa discussione con Katia Ricciarelli. La moglie Imma Battaglia, attivista LGBTQIA+, ha raccontato in un’intervista a Casa chi di come sia rimasta delusa perché in puntata non se n’è parlato minimamente. Ecco le parole della donna:

“Ho visto cose spiacevoli, non riesco sempre a seguire la diretta, ma qualche giorno fa mi è capitato di assistere ad una scena che non mi è piaciuta. Mi è capitato di osservare Eva che stava parlando della spesa e poi è intervenuta Katia Ricciarelli. La reazione della Ricciarelli è stata ‘io non devo fermarmi, se continui ti butto in piscina’. Poi ha continuato a straparlare“.

Di che cosa parla Imma Battaglia?

La discussione tra Eva Grimaldi e Katia Ricciarelli è effettivamente accaduta la scorsa settimana e non è passata agli utenti del web che hanno giudicato aspramente le parole di Katia Ricciarelli. Eva voleva solamente partecipare più attivamente alla vita all’interno della Casa, ma la cantante lirica l’ha subito messa al suo posto intimandole di starsene buona e lasciar fare, ma quando Eva Grimaldi ha insistito per partecipare affermando che in casa ci fosse la necessità di fare un “reset”, in modo da far partecipare di più anche i nuovi alla vita della Casa. La cantante lirica ha risposto:

“Tu sei pazza, con me non rompi stattene calma, non ho bisogno del reset. Ti ritrovi in piscina”.

Ecco il video della discussione:

no vabbè ma che succede stamattina ⚰️✈️ katia si dimostra sempre la solita maleducata dittatrice..EVA>>> #GFVIP pic.twitter.com/N9Xtbfsh3b — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) December 21, 2021

Alfonso Signorini in puntata non ne ha parlato

Il conduttore del Grande Fratello Vip 6, durante la puntata di lunedì scorso non ha minimamente fatto accenno a quanto accaduto, soffermandosi invece sul blue Christmans di Katia e facendole ricevere una sorpresa. Questo comportamento non è andato bene alla moglie di Eva Grimaldi. Imma Battaglia durante l’intervista ha dichiarato:

“Sono rimasta basita, guardavo e non ci potevo credere. Quello che non mi piace è la disattenzione verso il linguaggio parlato e non. Sono stati gravi anche i toni con cui Katia ha espresso il suo disappunto. Dovrebbero stare attenti ai modi e al linguaggio. Ok che il GF Vip è anche trash e volgarità, ma serve un limite. Se un uomo avesse utilizzato certe espressioni verso Eva, io sono certa che si sarebbero levati scudi infiniti e che forse sarebbe stato espulso”. Tutto.TV su

Katia Ricciarelli non è nuova ad accuse sul linguaggio che utilizza e Imma Battaglia arriva ad accusarla di omofobia:

“Se ha pregiudizi per l’orientamento di Eva? Sì lo penso, non ne sono certa, ma lo credo. Tante persone che la conoscono in casa non hanno aperto questo dibattito. Quindi sono convinta che ci sia in loro dell’omofobia interiorizzata. E voglio dire che l’età di Katia non la giustifica. Ho una madre di 90 anni e con lei posso parlare di tutto”.

Quello che però colpisce i telespettatori che osservano la diretta del Grande Fratello Vip 6 è il comportamento che Eva mantiene con Katia Ricciarelli, fin dall’ingresso con la sorpresa del piatto tipico per lei, molto (troppo?) benevolo.

#gfvip la sudditanza di Eva nei confronti di Katia non si può vedere. pic.twitter.com/Dlw2UCpMWH — ilnomenonpuoesserevuoto (@_0fcourseno_) December 30, 2021