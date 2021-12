La partecipazione di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip è stata molto apprezzata dal pubblico. Nonostante i suoi modi di fare esuberanti, ha cercato di essere sempre sincera e coerente con se stessa. Ha deciso di mantenere questo atteggiamento anche ora che si trova fuori dal reality di Canale 5.

In un’intervista rilasciata per Casa Chi, ha parlato delle sue opinioni riguardo alle coppie nate nella casa, del suo rapporto con Soleil Sorge e delle perplessità dovute a Manila Nazzaro. Le sue dichiarazioni, seppur condivise da un’ampia fetta di spettatori, hanno fatto molto discutere.

Ecco cosa è successo!

Francesca Cipriani non crede negli amori nati al GF Vip

Francesca Cipriani ha ammesso di non credere che le coppie nate nella casa siano reali. Secondo lei, i concorrenti hanno usato questo espediente per aumentare il consenso del pubblico e per creare nuove dinamiche nella casa. È stata particolarmente severa nei confronti di Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non l’ha affatto convinta:

Quest’anno al GF le persone giocano tanto. Sembra il gioco delle coppie e non pare più il Grande Fratello. Si può stare anche da soli, invece che cercare per forza un’altra persona per le clip e fare le fiction

Francesca è rimasta sorpresa dalla velocità con cui nascono e terminano le storie d’amore nella casa. A suo dire, non c’è un vero sentimento, ma solo il desiderio di farsi notare. Nonostante i riflettori siano continuamente puntati sulle storie romantiche, ha rivelato di non provare alcuna emozione:

Sembra un po’ la gente che va in discoteca, si ubriaca, si fa più bicchieri e poi si accoppiano. In me non suscitano emozioni

Francesca delusa da Manila: “Voglio capire qual è la verità”

Francesca Cipriani ha parlato anche di Soleil Sorge e dei comportamenti che ha adottato durante il gioco. Per lei, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è troppo aggressiva e prepotente nei modi. Usa parole dure che, seppur sincere, possono ferire gli altri:

Io sono una persona più dolce quando mi esprimo, mi arrabbio anche io sono sincera. Però il crudo così e le parole dure non mi fanno impazzire

Riguardo a Manila Nazzaro ha ammesso di non comprendere il suo comportamento perché tende a dire a tutti le stesse cose. Mostra affetto incondizionato verso una persona ma, poco dopo, fa la stessa cosa nei confronti di un’altra, rischiando di apparire poco chiara e coerente:

Ho compreso che lei può voler bene non soltanto a me, ma anche ad altre e ci mancherebbe. Però un conto è dire ‘tu sei la donna amica del cuore in questo programma’ e poi lo vai a dire identico ad un’altra. Voglio capire qual è a verità