Un ingresso desiderato da tantissimi fan, ma che purtroppo fino a poche ore fa è sembrato rimandato. Delia Duran entrerà lunedì 3 Gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip 6 o dovremo aspettare ancora?

Delia Duran sarebbe entrata lunedì 3 o 10 Gennaio nella Casa del GF VIP 6, insieme a Kabir Bedi, ma secondo Deianira Marzano, la web influencer “picconatrice” dei vip, qualcosa è andato storto.

Tuttavia oggi è arrivata la smentita secca di Delia Duran, che minaccia azioni legali contro chiunque diffonda false notizie sulla sua salute. Non ha il covid! La notizia è falsa. Ecco i suoi messaggi su Instagram:

Poco prima del presunto ingresso di Delia Duran, Alex Belli ha deciso di dedicare alla sua compagna dolci parole d’amore su Novella 2000, forse per “addolcirla” prima che si trovasse dinanzi a Soleil Sorge. Ecco il testo:

“Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa”. – Ha scritto Alex Belli rivolto a Delia Duran – “Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore.

Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.

Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.