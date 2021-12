Alessandro Basciano non ha preso per niente bene questa nomination. Prima ha discusso con Gianmaria in diretta e ora si infuria con Jessica, rea di averlo nominato.

Sophie ha riferito ad Alessandro della nomination dell’amica

Alessandro Basciano da quando è stato nominato non si dà pace. Ci pensa e ci ripensa, fa la conta e cerca di far quadrare tutto. Ma qualcosa non gli torna proprio: secondo lui Jessica l’ha nominato. Lo dice a Sophie che però al momento non sa rispondergli, così cosa fa l’ex tronista di Uomini e Donne?

Chiede alla diretta interessata che, confidandosi, confessa di averlo nominato per il comportamento avuto da lui nei confronti della sorella Clarissa. Sophie da buona amica prima le dice di parlarne con lui e chiarire e poi va dal diretto interessato e gli spiffera tutto ciò che ha saputo, rassicurando e “difendendo” Jessica:

“Ha detto che non determina. Anche a me ha detto – ti voglio un sacco di bene- eppure mi ha nominata, eppure io e lei abbiamo un bellissimo rapporto“.

Ma l’ex tentatore non ci sta e si arrabbia perché Jessica lo “cerca tutti i giorni” pur avendolo nominato. Per lui questo comportamento è inammissibile.

Sophie da la conferma ad Alessandro che Jessica l'ha nominato rivelandone pure il motivo.

E anche questa volta chi aveva ragione?

"L'amicizia prima di tutto" 😅😉#gfvip pic.twitter.com/FUdRGaaRnK — Catia (@catiuz92) December 30, 2021

Insomma il “triangolo no” continua, anche se in modi differenti e stiamo certi, ci sarà spazio in puntata lunedì per parlarne! Intanto le strategie per rimanere nella casa del Grande Fratello Vip 6 iniziano ad emergere.

Giucas Casella suggerisce alle neocoppia come salvarsi

Giucas Casella, che da sempre è stato molto vicino a Sophie, consiglia alla neocoppia cosa fare per salvare Alessandro Basciano.

Prima gli suggerisce:

“Tra mezz’ora andate in sauna e datevi un bacio altrimenti la gente pensa che ti piace, ma non così tanto. Anzi no, sapete dov’è bello? In piscina!”

La coppia si mostra un po’ contrariata rispetto ai consigli di Giucas, perché preferirebbe lasciar andare le cose come devono senza accelerarle, ma il paragnosta rincalza la dose:

“La gente deve vedere che voi state insieme. Se tu lo vuoi salvare così devi fare. Il giorno prima della puntata dovete dormire insieme. Andate là e dormite insieme, se volete vengo io e vi aggiusto i cuscini”.

A quanto pare il “nonno del GF” ha preso proprio a cuore questa relazione.

Ieri notte, un per niente ingenuo Giucas suggeriva a Sophie ed Alessandro di dormire insieme prima della puntata in modo da "dare conferma alla gente" sul loro essere una coppia e far sì che venisse salvato al televoto 🤡#gfvip pic.twitter.com/goGju3MiiP — BL (@rainbow20202020) December 30, 2021

La sorella di Basciano interviene

Intanto fuori dalla Casa gli schieramenti sono sempre più netti e perfino il parentado non si risparmia. Questa volta è intervenuta Giorgia Nicole Basciano, la sorella dell’ex tentatore di Uomini e Donne, la sua ira social è tutta per le sorelle Selassié. Prima se la prende contro Clarissa:

“Cara la mia Clarissa, il Tizio, come lo hai definito, mio fratello ha un nome: Alessandro. Di principessa non hai nulla, sei solo una maleducata“.

Poi ne ha anche per Jessica:

“Tanto amica poi lo nomini? Falsona. Lo fai per separare Sophie da Alessandro, questa è la tua strategia, se non può stare con te nemmeno con lei giusto?“.

Insomma, altro che Belliful, qua va in onda il Bascianiful 24 ore su 24.