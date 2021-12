Nella casa del Grande Fratello Vip, anche i piccoli imprevisti si possono trasformare in divertenti siparietti. Questa notte, alcuni concorrenti sono rimasti molto sorpresi dal vedere Katia Ricciarelli perfettamente vestita e pettinata. La cantante, piuttosto confusa, li ha raggiunti in veranda, non riuscendo a credere alle parole dei suoi compagni di avventura.

Una volta compresa la situazione, ha deciso di sfruttarla per fare uno scherzo agli altri vip. È stato un momento esilarante che, nonostante l’ora tarda, non è passato inosservato agli occhi degli spettatori più affezionati.

Ecco cosa è successo!

Katia Ricciarelli si aggira nella casa in piena notte

Verso le 3 di notte, Katia Ricciarelli si è alzata dal letto e, in tutta fretta, si è vestita e truccata. Inizialmente, non è stato facile capire cosa avesse in mente la cantante ma, dopo aver raggiunto Manuel, Lulù, Giucas e Barù, è stata lei stessa a spiegarlo:

Comunque sono tutta scombussolata, mi sono appena alzata pensando fosse tardo pomeriggio e mi sono vestita. Tutto mi sono messa, ho messo pure gli anelli. Vi giuro che pensavo fosse tardi

Katia ha spiegato di essere andata in camera per dormire, ma di essersi svegliata convinta che fosse già giorno e di aver riposato troppo a lungo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sarò andata a dormire alle 23. Ragazzi non sto scherzando pensavo fosse pomeriggio. Ma davvero è notte? Se mi fate uno scherzo giuro che mi arrabbio

Katia finge di essere sonnambula

MA COSA STA SUCCEDENDO SONO LE 4 DI NOTTE E AD UN TRATTO SI SONO SVEGLIATI TUTTI A partire da katia che si è truccata e vestita e ha iniziato a svegliare tutta la casa fingendosi sonnambula 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂#gfvip pic.twitter.com/DRJOg5r9d9 — CIAUUUU (@buongiornissim8) December 29, 2021

Dopo aver appurato che nessuno le stava facendo uno scherzo, ha deciso di provare a giocare su questa cosa e, fingendo di essere sonnambula, è entrata nella camera da letto:

Ciuffy, piccolo mio dove sei Ciuffy, Ciuffy

Eva, Carmen e Manila hanno creduto davvero alla recita ideata da Katia e, nonostante lo spavento, hanno cercato di non svegliarla. Anche Valeria Marini ha avuto dei dubbi sul suo comportamento. Da una parte ha pensato potesse trattarsi di uno scherzo, ma dall’altro non era del tutto certa che le cose stessero davvero così:

Katia tesoro ma come stai? Però sei da Oscar se stai facendo per finta. Mettiti a sedere dai vieni. Datele un bicchiere d’acqua, Katia coricati un attimo

Gli spettatori hanno trovato la scena esilarante. Questa mattina, Twitter è stato inondato dai commenti divertiti delle numerose persone che hanno assistito all’accaduto.