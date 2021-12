Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli ha attaccato pesantemente Sophie Codegoni e Giucas Casella. L’ex gieffino ha dichiarato di essersi ricreduto su quasi tutti i concorrenti, in modo decisamente negativo. In particolar modo, però, ha attaccato i due ex compagni d’avventura in quanto, una volta uscito dalla casa, ha visto cose molto brutte sul loro conto. Scopriamo tutto quello che ha dichiarato.

Gli attacchi di Biagio D’Anelli contro Giucas Casella

Biagio D’Anelli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza all’interno del GF Vip. Il protagonista si è soffermato soprattutto sul rapporto venutosi a creare con alcuni concorrenti. I suoi principali bersagli sono stati due: Giucas e Sophie. Di entrambi ha notato atteggiamenti piuttosto contraddittori che lo hanno condotto verso la conclusione che siano falsi.

Per quanto riguarda Giucas, Biagio ha detto: “Ho visto cose davvero brutte. Giucas Casella oggi ha fatto delle rivelazioni su di me che pare stia facendo un altro reality”. Ma il protagonista ne ha avute da ridire anche su Sophie, specie in relazione al comportamento che la ragazza ha spesso assunto nei confronti di Gianmaria.

Le dure parole contro Sophie e altre concorrenti

A tal proposito, ha detto: “Non è coerente, sbatteva fuori dal letto Gianmaria.” In seguito ha aggiunto: “Il giorno dopo mi ha fatto tutto un moralismo finto dicendo che prima di dormire con un uomo fa passare secoli, poi è entrato Alessandro e il giorno dopo stava a letto con lui”. Questo modo di agire non è stato affatto gradito da Biagio che, infatti, ha definito i due protagonisti sopracitati “falsi come i soldi del monopoli”.

L’ultimo uscito dalla casa del GF Vip, però, ha attaccato anche gli altri concorrenti di questa edizione. Nello specifico ha detto che anche Manila Nazzaro e Carmen Russo non possono reputarsi questo grande esempio di coerenza e sincerità. Specie di Manila ha notato che, quando lui era in casa, ha elogiato il suo comportamento con Miriana Trevisan, mentre quando è uscito ha preso visione di alcune confidenze private che la donna ha fatto a Katia Ricciarelli e Carmen nel bagno.

