La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 6 ha finalmente dato spazio agli altri inquilini della casa, più che al triangolo latino – americano Soleil, Delia e Alex. Così Alfonso Signorini ha mostrato a Manila Nazzaro il messaggio di Clarissa Selassié di cui vi avevamo parlato ieri.

Lo scontro tra Clarissa e Manila Nazzaro

Dopo il riepilogo di quanto accaduto tra Lulù e Manila, gli animi sembravano calmi da ambo le parti. La pace era stata fatta ore prima e nessuno dentro la Casa del GF VIP 6 sembrava voler discutere. Ma qualcuno fuori che voleva farlo c’era: Clarissa.

Signorini mostra a Manila il messaggio della princess fuori dalla casa e l’ex Miss Italia ci resta malissimo. Mentre Alfonso Signorini legge la sua espressione del viso cambia completamente. Le parole di Clarissa sono una doccia fredda:

"Leggere certe cose mi intristiscono. Clarissa è stata la prima a cui ho aperto il mio cuore, l'ho trattata come una figlia e leggere certe cose mi fanno male".

Anche le altre persone dentro la Casa subito cercano di difendere Manila. Valeria Marini si spertica in una strenua difesa, ma Clarissa affonda:

“Sei la più falsa non di questa edizione, ma di tutte le edizioni del Grande Fratello. Critichi tutti, parli male alle spalle di chiunque, anche di Soleil, perfino Francesca c’è rimasta male”.

Viene interpellata Francesca Cipriani e ne nasce un dialogo paradossale in cui quest’ultima si lamenta di una clip in cui l’ex Miss Italia ha affermato che Soleil è la sua migliore amica dentro la Casa. Dentro la casa del GF VIP 6 non capiscono e, a dirla tutta, pure le persone a casa. Però in studio gli animi si surriscaldano. Manila, visibilmente provata e scioccata, risponde:

“Per me è una sconfitta personale, abbracciare Clarissa era come abbracciare mio figlio“.

Ma la princess in studio non molla.

Alfonso Signorini difende Manila Nazzaro

Il conduttore vista la reazione dell’ex Miss Italia cerca di consolarla e spronarla a continuare il suo percorso nella casa:

“Sei un punto di riferimento per la casa del Grande Fratello e come ti stai comportando lo vediamo tutti. Sei una leader, chiaramente i leader sono suscettibili di critiche oppure no, vai avanti per la tua strada“.

Ma ci vorranno ore di trasmissione perché Manila si riprenda. Intanto fuori dalla casa il suo compagno Alberto Amoruso la difende con un post su Instagram:

“Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect“.

Ma i tweet sono divisi, da una parte c’è chi ha considerato le parole della Selassié una “verità scomoda” che nessuno aveva il coraggio di dire finora; dall’altra c’è chi difende a spada tratta Manila:

Alfonso:'Clarissa vuoi salutare Manila?

'No' Piccola princess, ne devi mangiare pastasciutta per arrivare ai livelli di Queen Manila.

Se mai potrai arrivarci.

Lo scontro non finisce qui.