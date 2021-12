Alfonso Signorini dedica una parte della puntata di lunedì al racconto del Natale nella casa del Grande Fratello Vip 6 e Katia Ricciarelli diventa protagonista di un racconto inaspettato.

Il Natale più brutto di Katia Ricciarelli

La cantante lirica racconta come si sia sentita sola e fallita nel vedere l’affetto che gli altri concorrenti hanno ricevuto da casa, dai loro familiari, mentre lei non ha ricevuto niente di tutto ciò. Ad Alfonso Signorini confessa:

“È stato il più brutto Natale della mia vita. Vedere la gioia dei parenti, mi ha fatto sentire sola. Non volevo rovinare la loro gioia, ma ho avito una forte crisi e mi sono chiusa in camera. Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a dedicare tutta la mia vita al lavoro invece mi sento di aver sbagliato tutto“.

Manila Nazzaro durante la giornata ha provato a consolare la cantante, ma purtroppo non c’era molto da fare. Alfonso Signorini prova a rinfrancarla dicendole che tante persone come lei si sono sentite nello stesso modo perché durante quei giorni di festa si accentua la solitudine di chi una famiglia non ce l’ha.

Ma sarà la sorpresa di rivedere il suo cagnolino a tirare sù il morale di Katia, che ci regala un tenero siparietto di amore per gli animali quando lo rivede. Invece, delle sue recenti discussioni dentro la casa non si fa nessun accenno. Ma sui social la cantante continua a non piacere e si spera che vada via dalla casa quanto prima:

Ecco a voi che grande donna è la Ricciarelli, resa perennemente immune dal #gfvip, ma che meriterebbe di stare fuori dal reality prima di subito…veleno e bigottismo sono i capisaldi del Katia pensiero…questo è l’ultimo dei tanti scivoloni che il #gfvip ha sempre insabbiato https://t.co/7A49sBGbmk — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) December 28, 2021