Il nuovo triangolo della casa è servito: Sophie, Alessandro e Jessica. Nella diretta vengono mostrate le clip che riguardano i tre protagonisti e Sophie ammette:

“Lui mi piace“.

Ma non è tutto oro quel che luccica. Sophie ed Alessandro finiscono al centro delle polemiche per la scarsa chiarezza nei confronti della princess.

Sophie, Alessandro e Jessica

Alfonso Signorini mostra una clip facendo capire gli sviluppi della relazione tra Sophie e Alessandro di cui vi avevamo parlato: baci, abbracci, coccole. Sophie però finisce sotto accusa per non essere stata chiara con Jessica fin dall’inizio e non averle detto che era interessata al corteggiatore di Uomini e Donne. Cerca di salvarsi affermando che voleva negarlo a sé stessa e ribadendo quanto per lei l’amicizia sia importante.

Ma la sua difesa appare poco credibile sia al di fuori della casa, che dentro, basta guardare gli sguardi di Gianmaria e Soleil per capirlo. L’opinionista Sonia Bruganelli (presente in studio nonostante le voci che affermavano il contrario) ha incalzato Sophie Codegoni:

“Alessandro ha fatto quello per cui è entrato, è un bel ragazzo, è chiaro. Ma tu alla tua amica ad un certo punto avresti dovuto dire ad un certo punto: guarda mi piace Alessandro, non mi chiedere di rinunciare a lui“.

La ragazza prova a difendersi, ma gli applausi del pubblico scrosciano. Alla fine Jessica lancia la sua stoccata finale:

“Se Soleil avesse detto di sì, ora Alessandro starebbe con lei!“

E a Sophie non resta che lamentarsi durante la pausa pubblicitaria per come sono state montate le clip, a suo dire senza rispettare l’ordine cronologico.

Gli inquilini durante la notte si confessano

Ma, durante la notte, i concorrenti hanno continuato ad interagire fra di loro fino alle prime luci del mattino e il popolo di Twitter sempre in collegamento con la casa del Grande Fratello Vip 6 ha notato l’ironia di Soleil su Sophie:

Soleil a Basciano: “il fatto che cerchi di conquistarti, puoi farti fare la colazione, chiedere cose… Sophie per una clip farebbe questo ed altro”

Basciano: “si… si… *ride*… che merda”

Soleil: “buonanotteee, ho messo i tappi non sento niente”

STO MORENDO😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/IiAqkwyL6Y — Federico (@Federic1910) December 28, 2021

Come spesso accade, è durante la notte che i concorrenti della casa del GF VIP 6 mostrano ciò che pensano veramente.