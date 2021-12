Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di lunedì 27 dicembre. A seguire le ultime notizie sulla trentesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente eliminato? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentesima puntata del Grande Fratello Vip si apre con il collegamento tra lo studio e la new entry del prossimo appuntamento (lunedì 3 gennaio, ndr): l’attore Kabir Bedi, conosciuto dal grande pubblico – meno che da Giucas Casella – per il ruolo di Sandokan nell’omonima miniserie televisiva trasmessa in Italia nella seconda metà degli anni Settanta.

Kabir Bedi in collegamento con noi: anno nuovo… VIPPONE NUOVO! Siamo prontissimo ad vederlo varcare la mitica Porta Rossa! #GFVIP pic.twitter.com/t7dWLAkqn8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Da casa intanto più di qualcuno si accorge di un’assenza pesante: Alex Belli non è in studio. Signorini però svela subito l’arcano, collegandosi con l’attore. Alex si trova nella sua abitazione perché influenzato, ma di certo non ha perso la sua irresistibile verve. E tra un colpo di tosse e un altro, il marito di Delia Duran non risparmia qualche battuta nei confronti dei concorrenti, con cui avrà poi modo di confrontarsi in seguito.

Respirate anche voi questa chimica artistica? Alex Belli è in collegamento con noi! #GFVIP pic.twitter.com/TqSfnFpZsb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Per l’ultima puntata dell’anno gli autori del Grande Fratello hanno scelto di rispolverare un antico cavallo di battaglia: la sorpresa dei cani ai loro padroni. Il primo è Ciuffy, il cagnolino di Katia Ricciarelli. Alfonso domanda alla cantante lirica se sia un maschietto, consapevole che potrebbe presto nascere una coppia anche all’esterno della casa.

Nella stessa serata infatti anche Giucas riceve la visita della sua amata Nina, non senza prima rendersi protagonista di un simpatico siparietto proprio con Ciuffy, sotto lo sguardo divertito di Katia. Una cosa è certo: non metteremo mai la mano sul fuoco per gli amori nati nella casa del Grande Fratello, ma non avremo alcuna esitazione a farlo per l’amore incondizionato degli animali.

Intanto arriva l’atteso confronto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié, le due amiche che si contendono il nuovo arrivato Alessandro Basciano. Dai filmati appare chiaro come Sophie si sia presa gioco della principessa, dicendole una cosa e facendone un’altra. L’atteggiamento dell’ex tronista non è passato inosservato nemmeno agli occhi attenti di Sonia Bruganelli, che ha chiesto a Sophie perché non abbia raccontato la pura e semplice verità all’amica anziché rendersi protagonista di una così brutta figura.

Sophie non è stata chiara con Jessica? Su questo punto, Sonia ha voluto chiedere alla diretta interessata… #GFVIP pic.twitter.com/2FTpyGHvnQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

E dopo il balletto in passerella sulle note di Mamma mia, nella casa si accende lo scontro più acceso della serata. A regalarcelo sono Manila Nazzaro e Clarissa Selassié, la sorella di Lulù e Jessica eliminata qualche puntata fa dal reality. Clarissa, intervenendo in difesa di Lulù dopo gli attacchi ricevuti da Manila e Katia sul fatto che non contribuisse alla pulizia, ha definito l’ex Miss Italia come la concorrente più falsa di tutte le edizioni del Grande Fratello Vip. Per Manila l’attacco di Clarissa è un duro colpo, anzi una “sconfitta personale”, avendo ritenuto fino a oggi la ragazza come una sorta di figlia.

E dalla Instagram Story di Clarissa nasce un confronto accesissimo tra le Princess e Manila… difficile raggiungere un punto di accordo con questa premessa. #GFVIP pic.twitter.com/BInWcVj5LN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Dopo la tempesta arriva sempre il sereno? Signorini ci prova, raccontando gli ultimi sviluppi della relazione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Nelle ultime ore i due concorrenti della casa si sono finalmente lasciati andare, concedendosi un bacio passionale (e qualcosa di più?) davanti agli altri inquilini. Rispondendo ad alcune critiche piovute addosso contro di loro, Biagio ha confermato l’intenzione di voler amare prima il figlio di Miriana e poi lei una volta che entrambi saranno liberi di conoscersi fuori dalla casa del Grande Fratello.

Tra Miriana e Biagio sembra una cosa molto seria… nonostante alcuni alti e bassi… #GFVIP pic.twitter.com/0ppbKc2YwB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Miriana e Biagio, entrambi a rischio eliminazione ieri sera, continueranno ad approfondire la conoscenza dentro la casa oppure si dovranno dividere proprio sul più bello? Per conoscere il nome della persona che ha dovuto abbandonare il gioco ieri sera vi invitiamo a leggere il nostro articolo sul dodicesimo eliminato e le nuove nomination.