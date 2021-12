Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Al televoto c’erano Miriana Trevisan, Biagio D’Anelli e Valeria Marini/Giacomo Urtis. A seguire il nome del concorrente eliminato e le nuove nomination.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

Il dodicesimo concorrente eliminato della puntata del 27 dicembre del Grande Fratello Vip 6 è Biagio D’Anelli. L’opinionista di Mattino 5 ha raccolto soltanto il 20% delle preferenze del pubblico, contro il 38% del concorrente unico Valeria/Giacomo e il 42% di Miriana. Si separa così la coppia appena nata tra le mura della casa del Grande Fratello, non senza qualche diffidenza da parte del pubblico.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… BIAGIO! #GFVIP pic.twitter.com/BCbfFl3CzD — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 27, 2021

Prima di lasciare la casa, Biagio ha rinnovato la propria promessa di voler approfondire la conoscenza con Miriana, arrivando a pronunciare una frase molto forte: “Voglio amare prima il figlio e poi lei”. Dichiarazioni importanti le sue, riuscirà a far seguire anche i fatti o il grande amore professato in diretta nazionale si dissolverà in una bolla di sapone come credono in tanti?

Comunque l’uscita di scena di Biagio D’Anelli non deve sorprendere, alla luce dei sondaggi online citati poche ore prima dell’inizio della puntata. L’opinionista televisivo non è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico, che ha decretato la sua uscita prima dell’arrivo del nuovo anno.

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Poco dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, Alfonso Signorini ha chiamato i concorrenti in super led per le nuove nomination. Al televoto eliminatorio della prossima puntata, in onda lunedì 3 gennaio, ci sono le new entry Eva Grimaldi, Federica Calemme, Barù e Alessandro Basciano. Il concorrente meno votato tra loro 4 dovrà abbandonare immediatamente la casa nel corso della nuova puntata di lunedì.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Alessandro, Barù, Eva e Federica. #GFVIP pic.twitter.com/bCwaObNZdq — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Miriana nomina Barù

Gianmaria nomina Alessandro

Sophie nomina Barù

Manuel nomina Eva

Carmen nomina Federica

Davide nomina Eva

Federica nomina Alessandro

Barù nomina Miriana

Soleil nomina Miriana

Alessandro nomina Eva

Eva nomina Federica

Giucas nomina Barù

Manila nomina Giucas

Lulù nomina Davide

Valeria e Giacomo nominano Alessandro

Katia nomina Federica

Nathalie nomina Davide

Jessica nomina Alessandro

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì 3 gennaio, quando andrà in onda la trentunesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Chi sarà il nuovo vippone eliminato? Date un’occhiata ai risultati dei sondaggi online aggiornati.