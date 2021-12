Il Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda questo venerdì, ma riprenderà direttamente lunedì 3 Gennaio con una nuova puntata ricca di sorprese.

Le anticipazioni di lunedì 3 Gennaio

La puntata vedrà una grande assenza in studio. Infatti, come preventivato precedentemente, Sonia Bruganelli mancherà. A sostituirla ci sarà Laura Freddi, la conferma è arrivata dal portale di Roberto D’Agostino. La nuova opinionista è un volto noto ai telespettatori perché era una concorrente del GF VIP 1 condotto da Ilary Blasi. Laura Freddi ha un legame speciale con Sonia Bruganelli, in quanto è stata un flirt di Paolo Bonolis, una storia degli anni ’90, ben lontana dall’epoca in cui il conduttore si fidanzò con Bruganelli.

Invece con certezza sappiamo che entrerà Kabir Bedi, l’ex Sandokan che ebbe un grandissimo successo con la serie tra gli anni ’70 e ’80.

Nella puntata di questa settimana il concorrente ha già incontrato Giucas Casella, ma – secondo le previsioni del web – l’attore sarà una gradita sorpresa per Katia Ricciarelli.

Ma secondo indiscrezioni web Delia Duran potrebbe essere in isolamento, pronta per entrare nella Casa dopo la quarantena obbligatoria. Tuttavia si mantiene il massimo riserbo sulla faccenda, ma le voci stanno aumentando.

Durante la puntata si scoprirà chi tra Barù, Eva Grimaldi, Federica e Alessandro verrà eliminato. I componenti della Casa del Grande Fratello Vip 6 hanno deciso di nominare tutti i nuovi concorrenti, un atteggiamento che ha suscitato il malcontento di Soleil Sorge.

“Non ha senso nominare i nuovi arrivati”

Soleil Sorge dopo la puntata di ieri ha avuto un confronto con alcuni inquilini della casa perché avrebbero nominato i nuovi arrivati. L’influencer ha interpellato in questo modo Davide Silvestri:

“Ma che senso ha nominare le persone che ancora non conosci quando dopo 4 mesi un minimo di dinamica di qualcuno che può averti dato fastidio c’è”.

Tuttavia non sembra che abbia ottenuto alcun cambiamento significativo.