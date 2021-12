Nella puntata di lunedì 3 gennaio del Grande Fratello Vip 6 i vip a rischio eliminazione sono Alessandro Basciano, Federica Calemme, Eva Grimaldi e Barù. Il concorrente meno votato sarà il tredicesimo eliminato del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la puntata di lunedì prossimo entrerà in scena anche un nuovo concorrente, il già annunciato Kabir Bedi, con cui Alfonso Signorini si è collegato dallo studio nel corso della diretta del 27 dicembre. L’attore, conosciuto in Italia per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo, andrà a sostituire idealmente la figura di leader rimasta vacante dopo l’uscita di scena di Aldo Montano.

Tornando a noi, ecco i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata del 3 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip: scopriamo insieme chi è il concorrente meno votato dal pubblico e dunque a rischio eliminazione.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 3 gennaio 2022: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sul televoto della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda il 3 gennaio vedono al momento Alessandro Basciano in ultima posizione. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island non raggiunge nemmeno il 10%. Meglio di lui fa la stessa Eva Grimaldi, mentre Federica e Barù spadroneggiano rispettivamente al secondo e primo posto del sondaggio indetto dal portale Forumfree.

Ecco le percentuali di voto aggiornate a martedì 28 dicembre:

Barù: 39,02% Federica Calemme: 31,65% Eva Grimaldi: 19,51% Alessandro Basciano: 9,82%

*nel momento in cui vi scriviamo il sondaggio di RealityHouse non è ancora stato pubblicato. Torneremo ad aggiornare l’articolo non appena verrà aperto il sondaggio anche sul noto portale.

Intanto possiamo accogliere con grande serenità il plebiscito per Barù, uno dei concorrenti più amati sui social. Potremmo dire “buon sangue non mente”, facendo riferimento alla parentela con Costantino della Gherardesca, ma saremmo piuttosto banali, dunque evitiamo. Anche perché tutto si può dire di Barù, ma non che non sia brillante, originale, una scoperta, il Twitter umano.

Ancora non abbiamo capito il motivo per cui Signorini non dedichi spazio a un personaggio così fuori dal comune, visto anche l’alto gradimento del pubblico, ma confidiamo sul fatto che possa rimediare nel breve termine.

Per quanto riguarda invece l’ultima posizione di Alessandro Basciano sinceramente non ci stupiamo: forse i fan di Sophie Codegoni ancora non si sono scomodati per salvare “American Smile”, ricordando l’iniziale feeling tra lui e Soleil Sorge, ma anche di fronte all’incredibile risultato raggiunto da Federica – votata presumiamo dai (tanti) fan di Gianmaria Antinolfi – è innegabile come il concorrente che più di tutti rischia l’eliminazione sia proprio il “bono” Alessandro. Hai capito Jessica? No, non ne vale la pena.