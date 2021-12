Alex Belli riesce a ritagliarsi uno spazio anche in questa puntata del Grande Fratello Vip 6 con l’ennesimo confronto tra lui e Soleil Sorge. Ecco quanto accaduto.

Durante l’ospitata a Verissimo, Delia ha attaccato duramente Soleil, affermando che lei è innamorata di Alex e non ha avuto rispetto nemmeno della loro amicizia. L’influencer reagisce e si sfoga:

“Quella che non ha rispetto per sé stessa se riprende un uomo che pensa abbia avuto determinati atteggiamenti, comportamenti, vicinanza, allora forse quella che non ha rispetto per sé stessa, il suo matrimonio o suo marito stesso è lei forse“.