Miriana Trevisan ha baciato Biagio D’Anelli e il popolo di Twitter sta esplodendo. Dopo aver detto a Nicola che il figlio la guardava e non voleva avere certi atteggiamenti d’intimità per rispetto nei suoi confronti, ora la donna si abbandona alla passione con Biagio.

Biagio e Miriana: un percorso che cresce

Fin dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 di Biagio D’Anelli, Miriana è stata subito affascinata dall’uomo. La vicinanza giorno dopo giorno si è fatta sempre più palpabile, tra liti e riappacificazioni. Ma il concorrente fuori aveva una fidanzata, della quale non sembrava estremamente interessato visto il comportamento con la sua compagna d’avventura. Infatti qualche giorno fa le aveva detto:

“Sto mettendo in discussione molte cose che ho fuori per te“.

Nonostante Miriana Trevisan sia stata avvertita da tante persone dell’ambiguità dell’uomo, non ultima Eva Grimaldi che le aveva detto “Stai attento, è un furbetto”. A Natale, complice il fatto che la fidanzata non abbia mandato nessun regalo, il talent scout ha deciso di lasciare la sua compagna in diretta:

“Lascio pubblicamente la mia fidanzata, sono single e faccio quello che mi pare! Se mia sorella mia ha detto negli auguri di natale ‘Ama, ridi e gioca’, significa che da oggi sono single davvero.

E così la passione è scattata nella serata del 26 Dicembre, complice probabilmente anche la paura di andare a casa nella puntata di Lunedì 27, infatti entrambi sono in nomination.

Il bacio tra Miriana e Biagio

Durante i festeggiamenti per la principessa Jessica Selassié i due concorrenti hanno ballato stretti fino a baciarsi appassionatamente. L’intimità è continuata per tutta la serata fino a notte fonda, tra baci e confessioni d’amore. La showgirl ha dichiarato:

“Tu mi hai portato libertà e allegria, una spinta in più. Mi fai stare bene. Sono felice che ci stiamo vivendo il momento e che finalmente dici che mi sto esponendo. Contentissima che abbiamo superato le incomprensioni. Non devi cambiare, sei splendido così, io ti voglio bene per come sei davvero”.

Miriana Trevisan ha definitivamente capitolato con Biagio, ormai la loro storia va a gonfie vele. Mentre Filippo Nardi commenta sul profilo ufficiale del Grande Fratello Vip 6:

“Cinecittà è diventato un centro per il lavaggio delle tonsille!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

I social divisi su Biagio e Miriana

Ma il popolo del web non la pensa allo stesso modo, diviso tra chi ritiene che lui giochi e basta e chi invece non dimentica l’atteggiamento che Miriana Trevisan ha avuto con Nicola. La puntata di questa sera affronterà l’argomento? Lo scopriremo tra poche ore.