Animi accesi nella casa del Grande Fratello Vip 6 e, come spesso accade quest’anno, il problema sono le pulizie. Manila Nazzaro proprio non tollera la sporcizia in casa e cerca in tutti i modi di far rispettare i turni in casa, ma non è sempre facile.

La litigata con Lulù Selassié

Durante la giornata di ieri, nonostante fosse la Festa di Santo Stefano, le discussioni in casa non sono mancate. Al centro della polemica Manila Nazzaro con Lulù Selassié.

La principessa non l’ha aiutata a fare i piatti e l’ex Miss Italia non le ha mandate a dire:

“Te lo dico chiaramente: se vuoi restare in questo gruppo devi collaborare“

Ma Lulù Selassié non ci sta e si giustifica adducendo motivi di salute, non pervenuti quando si tratta di divertirsi però:

“Sto male. Sono da stamattina che sto aspettando lo sciroppo, il collirio per gli occhi che mi bruciano. Io mi sono operata all’occhio. Sto aspettando il collirio che il mio oculista mi manda. Non voglio discutere, ti prego sto male. C’ho le tonsille gonfie e mi sono operata all’occhio”.

Ma Manila Nazzaro non si lascia fregare e le dice chiaramente che non ci sta. Per lei Lulù ormai è fuori dal suo gruppo e la nominerà. La principessa prova a dire che avrebbero potuto farlo Giacomo Urtis e Soleil Sorge, ma la donna non ci sta perché ricorda a Lulù quanto abbiano già fatto gli altri.

Clarissa insulta Manila: “Vipera e falsa”

Fuori dalla casa quanto accaduto non è passato inosservato e l’altra sorella Selassié già eliminata, Clarissa, ha fatto un duro affondo ieri contro Manila Nazzaro:

“Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu cara Manila hai il primato. La tua falsità non ha confini e il tuo buonismo è imbarazzante. Quando finirà quest’esperienza, e tutti vedranno quello che sei realmente, sarà lì che ci si divertirà! Purtroppo dimentichi che sei ripresa 24 ore al giorno. Sei incommentabile!”

La sorella ha continuato poi anche nella diretta fatta e non si è risparmiata minimamente, prendendosela anche contro Soleil Stasi, che sarebbe avvantaggiata secondo lei.

Ma all’interno della casa Jessica ha consigliato alla sorella di far pace con Manila e la sorella ha prontamente obbedito. Alessandro Basciano che ha assistito a tutto, ha però fatto notare all’ex Miss Italia che quelle scuse e riappacificamenti erano dovuti esclusivamente alla paura delle nomination. Così Nazzaro ha chiosato:

“Lo immaginavo che la paura fosse quella per la nomination. Però non mi piace“.