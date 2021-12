Oggi, lunedì 27 dicembre, andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6, l’ultima di questo 2021. Le anticipazioni ci confermano che il concorrente meno votato tra Biagio D’Anelli, Valeria Marini-Giacomo Urtis e Miriana Trevisan sarà il dodicesimo eliminato. Per avere un’idea su chi abbia meno possibilità di restare nella casa del Grande Fratello leggete i risultati dei sondaggi, aggiornati a quest’oggi.

Sarà dunque il televoto a decretare il nuovo abbandono forzato della casa di Cinecittà e non una scelta dell’ultimo minuto da parte di Valeria Marini, che secondo alcuni rumor avrebbe una vacanza a Sharm el Sheikh prenotata – e confermata – per Capodanno.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 27 dicembre

Le altre anticipazioni sulla puntata di stasera del Grande Fratello Vip 6 ci rivelano che si parlerà in lungo e largo delle nuove storie d’amore nate negli ultimi giorni nella casa, e le conseguenze che hanno avuto su uno o più concorrenti. Spazio dunque all’intrigo Sophie Codegoni, Jessica Selassié e Alessandro Basciano, che ha monopolizzato l’attenzione del pubblico questa settimana.

Al centro del dibattito il comportamento di Sophie: più di qualcuno ha evidenziato il doppio gioco dell’ex tronista di Uomini e Donne ai danni dell’amica Jessica, che ancora non sa del bacio tra Sophie e Alessandro. In diverse occasioni la Codegoni ha voluto tranquillizzare la principessa, essendo a conoscenza del suo interesse nei confronti del nuovo arrivato, ribadendole che fosse sua intenzione di mettere la loro amicizia al primo posto. Poi però Sophie ha fatto tutt’altro, all’oscuro ovviamente dell’amica. Quale sarà la reazione di Jessica in puntata?

E se Sophie e Alessandro stanno iniziando a conoscersi ora, Miriana e Biagio sono un po’ più avanti. La showgirl napoletana, dopo gli innumerevoli tentennamenti delle scorse settimane, si è finalmente lasciata andare a un bacio passionale con il noto opinionista televisivo. In questo caso le tempistiche sono importanti: il bacio tra Miriana e Biagio è arrivato soltanto dopo che l’uomo ha lasciato pubblicamente la sua fidanzata, al termine dell’ennesima discussione con la Trevisan. Al di là poi del bacio, l’ex moglie di Pago ha accennato a Biagio l’intenzione di voler iniziare una frequentazione anche nella vita reale, una volta che il reality sarà terminato.

Le nuove dinamiche metteranno in ombra Soleil Sorge (e Alex Belli), oppure entrambi avranno modo di riottenere su di sé i riflettori con un nuovo colpo di scena? Staremo a vedere. A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento di stasera con la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6.