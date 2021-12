Ancora problemi di igiene nella casa del Grande Fratello Vip 6. Gianmaria Antinolfi ha trovato un topo in confessionale e non sarebbe la prima volta.

“Il topo mi è saltato addosso” confessa Gianmaria a Soleil e Giacomo

Gianmaria racconta ai suoi compagni di avventura cosa gli è successo quando è andato in confessionale:

“Apro la porta del confessionale e il topo mi salta proprio addosso. Io sono saltato indietro e il topo ha iniziato a scappare per tutta la stanza e poi è uscito fuori“.

Non è la prima volta che capita. Il topo della casa è ormai un inquilino abituale della GF VIP 6 che resiste ad ogni nomination. Sarà forse lo stesso topo dell’anno scorso che perseguitava la contessa De Blanck?

La situazione igienica della casa del Grande Fratello

La situazione igienico – sanitaria nella casa del GF VIP 6 non è delle migliori, responsabili proprio gli inquilini che non collaborano nelle pulizie domestiche. Già Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno fatto più volte presente agli inquilini che serve maggiore collaborazione. A settembre era stato anche trovato uno scarafaggio nell’insalata, come dimostra il video qui sotto.

Tra il pubblico a casa c’è chi intima dal web di prestare più attenzione alle pulizie e smetterla di oziare tutto il giorno e chi invece ha interpretato la presenza del topo come un presagio del nuovo ingresso nella casa che getterà scompiglio tra i concorrenti.

Come la si voglia interpretare, la casa del Grande Fratello Vip 6 – esattamente come in tutte le edizioni – ha bisogno di una maggiore pulizia. Alfonso Signorini glielo dirà stasera durante la diretta?