Alessandro Basciano ha passato un Natale molto movimentato nella casa del Grande Fratello Vip 6. La sua vicinanza con Sophie Codegoni è diventata sempre più intensa e fisica. I due ormai passano tantissimo tempo insieme e non sono mancati gli sviluppi natalizi nel loro rapporto.

Il bacio di Alessandro

I due protagonisti di Uomini e Donne sono arrivati finalmente al bacio. Ma non uno tradizionale, Sophie Codegoni ha deciso di mettere la mano davanti per non cedere alla passione. La modella pensa così facendo di limitare un po’ il suo feeling con Basciano, visto che fino a pochi giorni fa era tra le braccia di Gianmaria Antinolfi. Probabilmente ha timore del giudizio della gente a casa e non ha tutti i torti. Sul web i commenti sulla relazione tra i due sono tantissimi e non tutti favorevoli.

Infatti, la prima cosa fatta dai ragazzi ieri è stata dire che erano piuttosto brilli, come se volessero mettere le mani avanti con gli altri concorrenti rispetto a quanto gli verrà fatto vedere nella puntata di lunedì.

Ma ecco il video di quanto accaduto nell’intimità tra Sophie e Alessandro:

Il commento di Gianmaria

L’imprenditore campano ha commentato la vicinanza tra Sophie e Alessandro con Soleil. Le ha riferito:

“Sai stamattina quando li ho visti a letto cosa ho pensato? Ma sti caz**”.

Ma non ha ancora visto il loro bacio. Reagirà allo stesso modo? Sembra probabile visto che Gianmaria Antinolfi in questo momento si sta godendo la sua amicizia con Soleil Sorge e passa molto più tempo con lei. Della Codegoni non si interessa granché, dopo essersi lasciati infatti per lui ormai è un capitolo chiuso e con il consenso di tutta la casa. Nathalie Caldonazzo parlando con lui in cucina ha commentato duramente il comportamento di Sophie, trovandolo inappropriato sia fuori che dentro la casa. Come dire: appena arriva la prima persona si viene sostituiti.

Il lutto di Basciano

Ma non solo belle notizie per Alessandro durante il suo Natale. Infatti nella serata di ieri dalla sorella il web ha appreso che il nonno è morto. Ma lui non lo sa ancora. Scrive la sorella:

“In questo giorno di festa te ne sei andato… Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”

La produzione non ha ancora fatto nessun accenno per mostrare al tentatore quanto accaduto a casa, ma sicuramente almeno nella serata di lunedì gli verrà detto. Al momento Alessandro Basciano si concentra unicamente sulla sua nuova relazione con Sophie, che ha scalzato completamente Jessica Selassié e sta facendo discutere fuori e dentro la Casa.