Anche a Natale nella Casa del Grande Fratello Vip 6 si discute. Protagonisti Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi. Il motivo della discussione? Un semplice maglione.

“Pretendo rispetto” dice Gianmaria

Gianmaria Antinolfi non le manda a dire, di fronte al comportamento di Katia Ricciarelli che pretendeva di dirgli come si dovesse vestire per fare i video dei cori natalizi, il campano sbotta, stanco. Racconta a Miriana:

“Io dò rispetto e pretendo rispetto, qui sembra di stare in collegio, invece di divertirci, poi inizia a dire me ne vado, e vatténn”.

Ma se di solito la cantante ha sempre uno stuolo di persone pronte a darle ragione, questa volta invece si ritrova con Carmen Russo perplessa che guarda Manila Nazzaro, altrettanto in disaccordo con Katia, tanto che quest’ultima sbotta:

“Non ne posso più anche dei vostri discorsi, quando volete sempre salvare la gente. Basta. Mi sono stancata“.

Il video del litigio fa il giro del web e mette tutti d’accordo: Katia dovrebbe uscire. Ma non solo per quello, anche per altri comportamenti. Nel web fa il giro anche un altro video, in cui Ricciarelli, incurante della presenza di Manuel Bortuzzo sulla sedia rotelle, ordina agli altri concorrenti di mettersi tutti in piedi perché “siete più belli in piedi”. Nessuno si muove, tutti consapevoli che facendolo avrebbero lasciato il loro compagno di avventura da solo seduto.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Katia: "Togliete i pouf, siete più belli in piedi."

Delicatisssssima con Manuel proprio davanti.#gfvip pic.twitter.com/yA1GyqbcRe — BL (@rainbow20202020) December 25, 2021

Il web duro contro Katia Ricciarelli

Il web da tempo ormai si lamenta contro Katia Ricciarelli. A loro dire la produzione la “protegge” troppo e la cantante lirica alla prima nomination finalmente verrebbe eliminata. I commenti non si risparmiano e attraversano tutta la vita di Katia. Si parte dal GF:

È vero rispetto x rispetto, ma sta facendo troppo la maestrina la sig. Katia e passa di fiore in fiore, x poi puntare il dito, poi coccola le persone più false e ruffiane, non la sopporto più pensa solo a mangiare e non fa nulla. #gfvip — Loria Collovini (@colloviniloria1) December 26, 2021

Per poi passare alla sua vita privata. Infatti tra i commenti emergono frasi come:

“Katia dedicandosi alla carriera ha fatto un gran favore ai suoi figli”.

Ma Katia Ricciarelli non ha figli. Il pensiero che va più in voga sul web si può riassumere con questo tweet:

“Rendiamoci conto che nessuno si è mai messo contro katia proprio perché sanno che è la protetta e non verrà mai attaccata, è tutto così sbagliato, è semplicemente una donna anziana triste, insoddisfatta e avvelenata dalla vita che vomita le sue delusioni sugli altri“.

Insomma, il tasso di gradimento di Katia Ricciarelli fuori dalla casa è ai minimi storici e gli utenti del web appaiono stanchi quanto lei mentre sbotta contro Gianmaria Antinolfi. Ma finirà in nomination e verrà eliminata? Finora non è accaduto e sembrerebbe difficile che succeda.