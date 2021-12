Sonia Bruganelli è stata un’opinionista molto discussa in questi mesi. Non sono mancate le occasioni in cui si è schierata contro la produzione, criticandola anche perché il programma sarebbe tutto già scritto. Ma nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 verrà sostituita.

Sonia Bruganelli litiga con Alfonso Signorini in diretta

Durante la scorsa puntata del GF VIP di lunedì Alfonso Signorini ha tolto la parola all’opinionista mentre stava discutendo con Alex Belli. Ma lei non l’ha presa bene. Ha protestato chiedendo giustamente che le fosse data la possibilità di esprimere il concetto interamente, ma il conduttore con grande maleducazione gli ha risposto:

“Se ti ho dato la parola, te la posso anche togliere. Se ti dico parla, parli. Se ti dico un attimo, mi lasci parlare”.

Bruganelli ha deciso così di lasciare lo studio e la discussione è continuata dietro le quinte in modo molto acceso. Da allora l’opinionista era comparsa anche sui social per rassicurare i fan, affermando che non avrebbe lasciato il programma.

L’assenza nella prossima puntata

Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda solamente lunedì, Sonia Bruganelli non ci sarà. Ma la sua sembra sia un’assenza già preventivata da tempo perché farà le vacanze natalizie lontano dalla città e non potrà tornare. Al suo posto è già pronta una sostituta che, chissà, magari potrebbe pure diventare una professionista.

Gabrielle Parpiglia ha affermato che la nuova sostituta sarà un’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1, di 44 anni, molto vicina a Bruganelli e somigliante. Uno dei nomi più quotati è Eleonoire Casalegno, dal carattere fumantino, grande protagonista della sua edizione del GF. Ma non ci sono ancora conferme.

Il commento di Paolo Bonolis

Durante la trasmissione Verissimo, riguardo le vicende della moglie opinionista, Paolo Bonolis ha dichiarato:

“Mi piace la sua velocità mentale, la capacità di leggere ironicamente, ma con spessore, quello che osserva. E poi hai visto come affronta la Volpe, come ha mandato a fare… Signorini? È lo stesso atteggiamento che ha con me talvolta”.

Chissà se lo stesso atteggiamento piace così tanto anche a Signorini. Lo scopriremo nelle prossime puntate.