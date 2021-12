Grandi novità per i nuovi ingressi di Gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip 6. A “Casa Chi”, nelle sue news di gossip Gabriele Parpiglia ha dichiarato che nelle prossime new entry potrebbe esserci proprio sua moglie Delia Duran.

La dichiarazione di Alex Belli

Alex Belli aveva già anticipato che nella seconda stagione del GF VIP ci sarebbe stato un sequel delle sue vicende da telenovela latino americana. Era un segnale per indicare il fatto che la moglie potrebbe entrare nella casa non più in veste di ospite, ma come inquilina.

Se la produzione riuscisse davvero ad aggiudicarsi la presenza di Delia Duran sarebbe un grandissimo colpo di scena perché sicuramente tra lei e Soleil Sorge ci sarebbero tantissime dinamiche aperte. Potrebbero litigare o diventare addirittura amiche. Tutte le strade sono aperte perché ricordiamoci bene che, a parte l’ultima volta, quando è entrata nella Casa ha sempre manifestato apprezzamenti positivi fisici su Soleil, accanto a tutto il resto.

Delia Duran potrebbe animare la vita della casa e rendere la permanenza di una delle protagoniste di quest’edizione, molto difficile.

Manila Nazzaro, Carmen Russo ed Eva Grimaldi contro la produzione

Dopo la puntata di Lunedì 20 Dicembre, Manila Nazzaro, Carmen Russo ed Eva Grimaldi hanno parlato a lungo dell’affaire Alex Belli e Soleil Sorge. Tutte concordi nel manifestare stanchezza e disappunto per il troppo spazio lasciato a questa telenovela latino – americana. Manila Nazzaro ha dichiarato alle altre:

“All’inizio ti appassionava il triangolo, ma poi anche basta! Qui sono successe mille cose in questo mese, noi non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione per le nostre cose. Spero che qualcosa fuori sia uscito altrimenti siamo state qui a riscaldare i letti e a lavare i piatti”.

Le altre due concorrenti concordano e sperano che il GF VIP cambi rotta.

#Manila, Carmen, Eva hanno perfettamente ragione. Anche basta. Ci sono anche loro, ci sono anche altre persone che meritano. Bisogna dare il giusto spazio anche agli altri. 🙌🏻 Hanno stufato col triangolo-teatrino.#gfvip pic.twitter.com/elnZvrGHYH — Tiziana Mele (@TizianaMele89) December 21, 2021

Ma lo farà veramente? Se entrerà Delia Duran nella casa sicuramente no!

Kabir Bedi new entry

Gabriele Parpiglia ha indicato anche il nome di un altro possibile concorrente del GF VIP 6: Kabir Bedi, l’attore naturalizzato italiano di 75 anni che ha interpretato Sandokan. Così commenta Parpiglia:

“Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. Kabir è tra i preferiti di chi ha visto i provini. Ha una personalità forte e una sensibilità elevata”.

Ma non c’è solo il suo nome tra i più chiacchierati in questo momento, anche Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino, fashion blogger molto seguita dal pubblico, potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 6.