Nel corso di una recente intervista rilasciata sul settimanale Vero, Tina Cipollari ha parlato a cuore aperto della sua vita sentimentale. Per la prima volta, la donna ha rotto il silenzio sulla fine del suo rapporto d’amore con l’imprenditore Lorenzo Ferrara e poi ha speso qualche parola anche sulla nuova fiamma, tale Alfredo. Scopriamo, quindi, che cosa ha rivelato.

Tina parla del suo nuovo amore Alfredo

L’esuberante opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha rilasciato un’intervista nella quale si è messa a nudo parlando della sua sfera sentimentale. La donna ha esordito parlando dell’uomo che da poco ha cominciato a far parte della sua vita. Lui si chiama Alfredo e lo ha conosciuto durante l’estate del 2021 grazie ad alcuni amici in comune. L’uomo in questione è completamente estraneo al mondo della televisione.

La donna ha dichiarato di avere intenzione di continuare a tutelare la sua vita privata non parlando e non mostrando pubblicamente il suo nuovo compagno. In particolar modo, l’opinionista ha detto: “Non voglio esporlo, correre troppo“. Al momento si tratta di una relazione anta da troppo poco tempo, anche per questo ha scelto di non ufficializzare le presentazioni con i suoi tre figli.

La stoccata contro il suo ex Vincenzo Ferrara

I ragazzi, infatti, si sono già trovati a vivere la presenza di un nuovo uomo nella loro vita, dopo la separazione della donna dal marito Kikò Nalli. Essa si è rivelata piuttosto traumatica, in quanto le cose con Vincenzo Ferrara non si sono chiuse affatto nel migliore dei modi. Nello specifico, ha rivelato:

“Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male. Sono stata un po’ sfortunata in amore“.

Almeno per il momento, dunque, Alfredo rimarrà nell’ombra, sia per quanto riguarda i suoi figli, sia per il pubblico da casa. Stavolta Tina vuole essere sicura prima di ufficializzare e introdurre in famiglia un nuovo uomo. Tuttavia, chi credeva che Alfredo fosse solo frutto dell’invenzione dovrà ricredersi, in quanto lui esiste eccome.