L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano ha scombussolato un po’ gli equilibri dei vari coinquilini, specie quelli di tre donne: Sophie Codegoni, Jessica Selassiè e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, sembra essersi chiamata fuori dai giochi, mentre le altre due ragazze stanno vivendo un momento molto turbolento dal punto di vista della loro amicizia. Scopriamo che cosa è accaduto.

Lo scontro tra Jessica e Sophie

In queste ore c’è stato un netto avvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Malgrado l’ex tronista di Uomini e Donne continui a ribadire di non essere interessata ad andare oltre con lui, la situazione sta prendendo una piega piuttosto diversa. Del cambio repentino di atteggiamento di Sophie si è accorta anche Jessica, la quale non ha esitato a sbottare contro la sua amica.

La Selassiè, infatti, si è avvicinata alla ragazza e l’ha accusata di non essere onesta nei suoi confronti in quanto Basciano piace anche a lei. Per tale motivo, se Sophie nutre un interesse per lui glielo deve dire. Dinanzi questo sfogo, la Codegoni ha tranquillizzato la sua amica dicendole che, almeno per il momento, non ha intenzione di andare oltre con il nuovo arrivato in quanto tiene molto sia a lei sia a Gianmaria Antinolfi, pertanto, può stare serena.

La Codegoni passa la notte con Alessandro al GF Vip

Ad ogni modo, subito dopo aver pronunciato queste parole, la giovane si è comportata in maniera diametralmente opposta. Nello specifico, infatti, si è avvicinata ad Alessandro ed ha trascorso quasi tutta la notte con lui a chiacchierare sotto le coperte e a scambiarsi effusioni romantiche. Nel corso di tali momenti di intimità, la giovane ha fatto al suo interlocutore anche delle confessioni in merito a Jessica. In particolar modo, ha detto:

"Jessy è venuta da me a dirmi che sono str***a perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no". In seguito ha aggiunto: "Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale. Poi anche caratterialmente mi piaci".

Insomma, la situazione sta prendendo davvero una piega bollente, non ci resta che attendere per vedere come reagirà la Selassiè una volta che sarà messa al corrente di queste novità.