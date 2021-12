Alessandro Basciano è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip 6, ma ha già riscaldato gli animi. Tra Jessica, Sophie e Soleil ormai l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non sa più dove guardare.

La doccia hot davanti a Jessica

Nei panni del tentatore per tutte, Alessandro Basciano, sta riuscendo a provocare tutte. Dopo aver passato la notte con Sophie, oggi è il momento di provocare Jessica e lo fa mostrandosi mentre fa la doccia in giardino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)



Eva Grimaldi e Sophie Codegoni stanno chiacchierando con Jessica Selassié quando Alessandro arriva in accappatoio per fare la doccia. Eva subito intima a Jessica:

“Non agitarti tu adesso”

Ma la principessa più che provare un brivido caldo, in realtà si innervosisce, reduce da quanto sta accadendo tra Sophie e Alessandro, così gli urla con fare arrabbiato:

Ma magari non mi interessa guardare la tua doccia!

Le altre due inquiline della casa scappano ridacchiando, con un’Eva Grimaldi che dice: “Discutono già come una coppia”. Ma la principessina non è d’accordo e va via anche lei infastidita.

Jessica in crisi per Basciano

L’arrivo di Alessandro Basciano ha ridestato Jessica che fino a quel momento diceva che nella casa non c’è nessuno per lei. Ma il confronto con Sophie la sta facendo vivere una crisi profonda.

“Mi sono stufata di essere felice per gli altri. Credo sia naturale che mi piaccia passare del tempo con una persona che mi interessa. Non devo basare questo percorso sull’amore? Sono venuta qua a posta. Cioè anche, io questo percorso lo baso anche sull’amore, fuori non ho trovato nessuno e speravo qui dentro. Poi di 10 uomini 8 erano sposati, se ti pare normale. Io mi sento sola, dopo l’ora di pranzo spariscono tutti e non so con chi stare. Per Miri è arrivato Biagio, Lulù è con Manuel, tu con Ale adesso e io non so cosa fare spesso. Nessuno mi vuole, nessuno mi tocca. Non ho mai incontrato uno che ho dovuto rifiutare io”.

Ha confessato a Sophie, ma non è servito granché perché l’attrazione tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è molto evidente. Nonostante la presenza di Gianmaria Antinolfi incombe come un terzo incomodo, Sophie è visibilmente incuriosita dall’ex corteggiatore e, con un motivo o un altro, gira sempre intorno a lui e lo cerca con sguardi e gesti.

Ma c’è anche Soleil in questo quadro, alla quale Basciano si è dichiarato. Insomma, il ragazzo sta facendo un gioco molto pericoloso e chissà come finirà.