Oggi, mercoledì 22 dicembre, andrà in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, infatti, si appresta a chiudere i battenti per circa due settimane in vista delle festività natalizie. L’appuntamento odierno, dunque, sarà l’ultimo prima delle feste e non mancheranno momenti divertenti ed esilaranti. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Sfida di ballo tra Gemma e Tina a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne assisteremo a momenti molto divertenti che vedranno come protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due acerrime nemiche si cimenteranno in una sfida a colpi di passi di danza. La scorsa puntata si è conclusa con la Cipollari che si è dimenata in un ballo sfrenato insieme al parterre degli uomini e delle donne.

La conduttrice si è complimentata con lei per la performance, pertanto, durante la messa in onda di oggi coglierà la palla al balzo e chiederà alle due donne di cimentarsi in una nuova sfida di ballo. La prima ad esibirsi sarà l’opinionista, la quale ballerà sotto le note di una canzone di Natale. Inutile dire che il momento sarà estremamente esilarante.

Altre anticipazioni sulla puntata del 22 dicembre

Ad ogni modo, subito dopo sarà la volta della Galgani di esibirsi. Anche lei si cimenterà in una performance molto divertente, al termine della quale i presenti in studio esprimeranno la loro preferenza. Ebbene, stando a quanto emerso dalle anticipazioni della puntata del 22 dicembre di Uomini e Donne, la sfida verrà vinta dall’opinionista, pertanto, la dama bianca si troverà ad incassare anche quest’altro colpo dalla sua rivale.

In merito alle altre anticipazioni, invece, nella puntata di oggi si parlerà anche di Matteo Ranieri. Il ragazzo sta conoscendo tre ragazze. Dopo il bacio con Martina, però, deciderà di lasciare la ragazza a casa per approfondire la conoscenza di Federica e di una ragazza nuova. Roberta Giusti, invece, ha annunciato che presto farà la sua scelta, ma per vedere la puntata in questione bisognerà attendere gennaio 2022.

