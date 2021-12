Maria De Filippi centra un alto colpo: Amici è stato insignito del titolo di programma tv più social del 2021 dalla multinazionale Talkwalker.

La classifica del 2021 vede Amici staccare nettamente gli altri

L’azienda che monitora consumer intelligence e social dal 2009, Talkwalker, ha valutato 45 emittenti televisive con i relativi programmi attraverso Social Content Rating, la sua piattaforma che rileva le interazioni social sui programmi trasmessi dal 1 Gennaio al 15 Dicembre 2021. Ebbene la classifica ha visto emergere Maria De Filippi, che con il suo Amici, nell’arco di 183 puntate ha raggiunto ben 152.374.000 interazioni (4.139.000 su Facebook, 121.614.000 su Instagram, e 26.053.000 su Twitter).

In seconda posizione troviamo il reality show condotto da Signorini, Grande Fratello Vip, che nelle 41 puntate mandate in onda ha avuto 104.673.000 interazioni (23.159.000 su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter). Al terzo posto troviamo un programma storico di RaiTre, Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in 31 puntate hanno avuto 45.268.000 interazioni (23.159.000 su Facebook, 20.139.000 su Instagram e 1.908.000 su Twitter).

Sanremo potrebbe cambiare gli equilibri

Non contano nella classifica il numero di puntate, bensì le interazioni, e Sanremo, con sole 5 serate riesce a raggiungere il 4 posto grazie alle sue 36.067.000 interazioni (3.459.000 su Facebook, 21.150.000 su Instagram e 11.350.000 su Twitter). Ma se si dovessero ponderare titoli per puntate trasmesse, addirittura il Festival della Canzone Italiana arriverebbe al primo posto. Mentre al secondo posto ci sarebbe la serata dell’Eurovision che sulla rai ha guadagnato 6.750.000 interazioni complessive (221.000 Facebook, 3.081.000 Instagram, 3.445.000 Twitter); a seguire il Grande Fratello Vip, Che Tempo che Fa, Ballando sotto le stelle, L’isola dei Famosi e solo dopo Amici. Secondo Stefano Russo, Sales Director Media & Sports di Talkwalker, Sanremo è:

“Il Festival più social di sempre secondo i vertici RAI dato che trova conferma nei dati che per il mercato italiano misuriamo dal 2015”.

I Ferragnez superano la Casa di Carta

Tra lo stupore generale, la serie tv di Chiara Ferragni e Fedez, I Ferragnez, in onda su Amazon Prime Video, è riuscita a superare la Casa di Carta, pur essendo stato monitorato per soli 33 giorni. Le interazioni sono 8.429.100 interazioni, suddivise così: 6.550 su Facebook, 8.360.700 su Instagram e 61.100 su Twitter. Mentre il prodotto Netflix, la Casa di Carta, ha avuto 6.684.000 interazioni totali, di cui 126.200 su Facebook, 6.177.000 su Instagram e 321.000 su Twitter.

Un grande successo in casa Ferragni. I coniugi riescono a battere anche il prodotto di Amazon Prime condotto da Fedez, Lol, chi ride è fuori, che si ferma a 7.982.000 interazioni totali di cui 331.400 su Facebook, 7.284.600 su Instagram e 313.000 su Twitter.