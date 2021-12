Il Grande Fratello Vip si sta gradualmente trasformando in un prolungamento di Uomini e Donne. Il motivo risiede nel fatto che uno dei nuovi arrivati, in particolare Alessandro Basciano, si sta comportando come un tronista a tutti gli effetti. Il giovane è conteso tra tre donne della casa e lui è molto indeciso su chi scegliere. Come si evolverà la vicenda? Scopriamo cosa è emerso.

Il GF Vip si sta trasformando in Uomini e Donne

Alessandro Basciano si sta trasformando gradualmente in un tronista, ma non a Uomini e Donne, bensì al GF Vip. Sin dal primo giorno in cui ha messo piede nella casa, il protagonista ha cominciato a ricevere le avances di tre donne che la abitano. Nello specifico, stiamo parlando di: Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Jessica Selassiè. Tutte e tre sembrano molto interessate a lui e il ragazzo è alquanto compiaciuto dalla cosa.

Nel corso di alcuni confessionali, infatti, Alessandro ha ammesso di essere molto indeciso tra le tre. Con il passare dei giorni si augura di avere le idee più chiare in modo da arrivare ad una “scelta” definitiva. Il reality show di Canale 5, dunque, sta gradualmente prendendo le sembianze del talk show pomeridiano e molti utenti del web non hanno potuto fare a meno di commentare.

Cosa pensa Alessandro di Sophie, Soleil e Jessica

Secondo molte persone, infatti, Alessandro avrebbe sbagliato programma e si sarebbe dovuto candidare come tronista di Uomini e Donne e non come concorrente del Grande Fratello Vip. Ad ogni modo, il ragazzo sta cominciando a sbilanciarsi un po’ in merito a ciò che pensa di ciascuna ragazza.

Per quanto riguarda Sophie, lei è sicuramente quella che lo attrae di più dal punto di vista estetico. Soleil, invece, lo sta stuzzicando e intrigando parecchio in ambito mentale. Infine, Jessica, pare sia la ragazza maggiormente affine al suo carattere, con la quale sicuramente riuscirebbe a trovare tanti punti d’incontro. Sul web, infatti, in molti stanno tifando proprio per la sorella Selassiè in quanto la reputano la più seria e affine alla personalità di Basciano. Ad ogni modo, chi sceglierà il giovane? Non ci resta che attendere i prossimi giorni.