Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Il primo è stato Biagio D’Anelli, spedito direttamente al televoto di lunedì prossimo da Lulù Selassié, la più votata del pubblico all’ultimo televoto. Un risultato un po’ a sorpresa, visto che i sondaggi online vedevano un testa a testa tra Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Lulù quasi non credeva al verdetto letto da Alfonso Signorini, non pensando di essere così popolare tra il pubblico. La sorella di Jessica però farà bene ad abituarsi all’affetto delle persone da casa, pronte a sostenerla nelle future battaglie che verranno.

Il pubblico ha deciso che il preferito è… Lulù! 🧚‍♀️ #GFVIP pic.twitter.com/iwPpO63ZY7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Oltre a Biagio D’Anelli, sono in nomination Miriana Trevisan e il concorrente unico Valeria Marini-Giacomo Urtis. Il meno votato del pubblico sarà il nuovo eliminato della puntata di lunedì 27 settembre.

Volendo fare un pronostico, Valeria e Giacomo potrebbero lasciare la casa dopo nemmeno un mese dal loro arrivo. Oggettivamente Biagio ha dato di più al gioco, e nei prossimi giorni il forte legame che lo unisce a Miriana potrebbe sfociare in qualcosa di più concreto, dando così al pubblico un motivo più che valido per farlo restare nella casa. Barù permettendo…

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Biagio, Miriana e Valeria-Giacomo. #GFVIP pic.twitter.com/r8fRepfWR8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2021

Ecco chi ha nominato chi:

Biagio nomina Manila

Manila nomina Giucas

Davide nomina Valeria-Giacomo

Manuel nomina Miriana

Giucas nomina Gianmaria

Valeria e Giacomo nominano Miriana

Gianmaria nomina Valeria-Giacomo

Miriana nomina Soleil

Soleil nomina Miriana

Katia nomina Miriana

Sophie nomina Davide

Jessica nomina Valeria-Giacomo

Lulù nomina Davide

Carmen nomina Gianmaria

Gli immuni, oltre ai due nuovi concorrenti Nathaly Caldonazzo e Barù, e la vincitrice del televoto Lulù, erano Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Jessica Selassié (preferite della casa). A loro si è aggiunta Carmen Russo, votata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I tre immuni scelti dagli abitanti della Casa sono: Katia, Sophie e Jessica! Mentre per Sonia ed Adriana a meritare l'immunità è Carmen! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/GpnsD6uLgH — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Appuntamento a lunedì prossimo, quando andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6.