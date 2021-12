Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 20 dicembre. Di seguito le ultime notizie sulla ventinovesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato del televoto non eliminatorio? Chi è finito in nomination? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip si apre con lo scontro tra la nuova arrivata Eva Grimaldi e Soleil Sorge. Nei giorni scorsi in confessionale, Soleil aveva criticato Lulù, accusandola di voler stare sempre al centro dell’attenzione. Parole che non sono andate giù alla Grimaldi, che in puntata ha ribadito come l’unica ad amare i riflettori su di sé in ogni momento della giornata sia in realtà l’influencer italo-americana.

Ma la strada verso il pacifico spettacolo di Natale non è così semplice da percorrere… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/uQLBv7Ur3L — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Senz’altro Soleil è la protagonista assoluta di questa sesta edizione, anche ora che Alex Belli è uscito dalla casa per squalifica. Nella serata di ieri la ragazza ha potuto riabbracciare virtualmente in passerella la madre, ma non è mancato nemmeno l’ennesimo confronto con Alex. L’ex attore di Centovetrine ha sottolineato come l’unica a soffrire in questo momento è la moglie Delia, mettendo in guardia Soleil dai finti teatrini del nuovo arrivato Alessandro.

Per Alex quella di ieri sera è stata una puntata molto intensa: prima del confronto con Soleil e la madre, ha avuto un acceso battibecco in studio con l’opinionista Sonia Bruganelli, che dopo essere stata “zittita” da Alfonso ha clamorosamente abbandonato lo studio (salvo poi tornare). In seguito, il marito di Delia si è confrontato con Aldo Montano, dopo le parole al vetriolo pronunciate dall’atleta olimpionico nel corso di una diretta Instagram: “Io conosco il vero Aldo, le tue donne hanno più corna delle renne di Babbo Natale”, ha commentato Alex.

Aldo non usa mezze parole nei confronti di Alex: ecco il suo pensiero sulle vicende che lo hanno coinvolto nella Casa… #GFVIP pic.twitter.com/a9SKr8SJk1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Dopo aver esaurito, almeno per questa puntata, il canovaccio che ha tenuto in piedi il GF Vip 6 fino a questo momento, l’attenzione si è spostata sulla forte attrazione tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. All’interno della casa se ne sono accorti tutti, tant’è che non si parla d’altro. Per il momento Miriana glissa, ricordando come Biagio sia già impegnato, ma l’opinionista di Mattino 5 ammette come la relazione che ha fuori sia “particolare”.

Miriana e Biagio più vicini che mai… ed ovviamente in Casa non si parla d'altro… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/2Aw4Gju7xW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Intanto è tempo di nuovi ingressi nella casa più spiata dagli italiani. La prima a entrare è Nathaly Caldonazzo: ad accoglierla c’è Giucas Casella che, come sempre quando si tratta di nuovi arrivati, non riconosce subito chi ha di fronte. La show girl, scherzando, fa credere a Giucas di essere Adriana Volpe. E niente, l’illusionista più famoso della televisione italiana proprio non ce la fa.

E se l’incontro tra Nathaly e Giucas poteva dar vita a più di un equivoco, per Manuel Bortuzzo era impossibile non riconoscere il padre. L’uomo ha speso bellissime parole nei confronti del figlio, facendo commuovere il resto della casa, su tutti Davide Silvestri, che per tutto il tempo ha avuto gli occhi lucidi. Parole che hanno colpito anche Aldo, la persona con cui Manuel ha stretto il rapporto d’amicizia più forte.

A tre mesi di distanza dall'ultimo incontro, le parole più belle che un figlio può sentirsi dire dal proprio padre: ti amo. Manuel e suo papà hanno un rapporto fortissimo, speciale, impossibile da definire usando solo le parole. #GFVIP pic.twitter.com/91lseejMF3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Prima di conoscere il nome del concorrente più votato dal pubblico, è stato dato spazio a un ipotetico “quadrilatero” amoroso con al centro il nuovo arrivato Alessandro Basciano: insieme a Soleil e Sophie Codegoni, Alfonso Signorini ha citato il nome di Jessica Selassié, mandando in onda un video che ritrae i due prendere poco a poco confidenza. Jessica e Alessandro se la ridono, ma non è detto che nelle prossime settimane le cose possano cambiare.

E se tra Soleil e Sophie… la spuntasse Jessica? 😏 #GFVIP pic.twitter.com/dg2Qkiz6Lb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Spazio infine alla seconda new entry di puntata. Alfonso Signorini dà il benvenuto a Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote del conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca. Durante il video di presentazione, Miriana aveva gli occhi sgranati: e se fosse Barù, e non Biagio, il concorrente “giusto” per lei? Lo sapremo molto presto…

Barù fatti valere, benvenuto al #GFVIP… hai delle invitate d'eccezione! 😍 pic.twitter.com/klCI43Fy4b — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Per conoscere invece il vip più votato del pubblico e chi è finito al televoto eliminatorio di lunedì, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo sulle nomination di ieri sera.