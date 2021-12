Il momento televisivo più alto della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 è stato il litigio tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. L’opinionista stava parlando in maniera animata con l’ex concorrente Alex Belli, quando Alfonso ha chiesto a entrambi di interrompere la discussione. Sonia però ha continuato ugualmente, facendo indispettire il conduttore, che senza troppi giri di parole ha “zittito” la moglie di Paolo Bonolis: “Alex basta, anche tu Sonia. Se ti ho dato la parola, te la posso anche togliere. Se ti dico parla, parli. Se ti dico un attimo, mi lasci parlare”. In un primo momento la Bruganelli è sembrata incassare il colpo, ribattendo un semplice “Non finisco di parlare”, poi però si è alzata dalla poltrona e ha lasciato lo studio.

Ricordiamoci di questo video quando queen Sonia bruganelli spodesterà l’elfo dal ruolo di conduttore and then what. #GFvip pic.twitter.com/Iw6bKA1x3i — rubso (@acnhlover16) December 20, 2021

Sonia Bruganelli lascia lo studio del Grande Fratello: “Clima rovente”

Il primo che ha cercato di ricostruire quanto stesse accadendo nel dietro le quinte del Grande Fratello è stato il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela, che su Twitter ha parlato di “clima rovente”, sottolineando il tentativo da parte degli autori di convincere Sonia a tornare in studio.

Mi dicono clima rovente.

Tensioni dietro le quinte.

Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta. #GfVip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 20, 2021

Pochi minuti più tardi, l’affidabile profilo Agent Beast ha confermato la versione del giornalista, ribandendo l’umore nero della Bruganelli nei confronti del conduttore.

Finalmente una vera dinamica! Sonia è nerah ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare ma non ha voluto sentire ragioni #GFVIP — Agent Beast (@Agent__Beast) December 20, 2021

Il rientro in studio e un futuro incerto all’orizzonte

Dopo circa un’ora di assenza, Sonia è tornata in studio sedendosi accanto alla “collega” Adriana Volpe. Subito dopo Signorini ha cercato di interagire con l’opinionista, provando a stemperare la situazione, ma la Bruganelli è rimasta ferma sulla sua posizione: “Non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino”. Subito dopo, è partito spontaneo l’applauso del pubblico all’indirizzo di Sonia.

il pubblico applaude sonia bruganelli#GFVIP pic.twitter.com/3OjutsTMqL — gfvip out of context (@oocGFVIP) December 20, 2021

Anche se non in questi termini, non è comunque la prima volta che Sonia e Alfonso arrivano ai ferri corti. Non molte puntate fa ricorderete che per lo stesso motivo – Signorini aveva interrotto bruscamente Sonia mentre parlava – l’opinionista aveva rivolto un “vaffa” stellare (cit.) al conduttore. E ora che cosa succederà? Finirà tutto a tarallucci e vino?

A questo proposito sempre Giuseppe Candela ha postato su Twitter un messaggio ricevuto su WhatsApp prima che Sonia uscisse dallo studio. E se davvero quella di ieri sera è stata una delle ultime puntate per Sonia Bruganelli come opinionista al GF Vip?