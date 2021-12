Fino a qualche giorno fa, sembrava che Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni fossero intenzionati a conoscersi meglio nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, nonostante i suoi dubbi, aveva mostrato un certo interesse verso il suo compagno di avventura. Più volte, infatti, le telecamere li hanno pizzicati insieme, intenti a scambiarsi confidenze.

L’ingresso di Alessandro Basciano, però, pare aver cambiato le carte in tavola. Sophie, all’improvviso, ha preso le distanze da Gianmaria, iniziando a posare l’attenzione sul nuovo arrivato. Ecco cosa è successo!

Gianmaria deluso da Sophie Codegoni

Gianmaria Antinolfi ha preso una decisione definitiva nei riguardi di Sophie. I suoi sentimenti, infatti, si sono scontrati contro il desiderio di lei di non avere una relazione seria. Avrebbe voluto vederla più coinvolta nel loro rapporto, ma le cose sono andata diversamente.

Facendosi coraggio, Gianmaria ha confessato a Sophie di non voler più andare avanti:

Ti sto dicendo che a te non è scattata questa cosa con me. A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi qualcosa in più. Va benissimo, ma proprio perché ho visto che non scatta allora basta

L’imprenditore, nonostante tutto, non vuole perdere l’amicizia che ha con Sophie. Vorrebbe continuare ad avere contatti con lei, ma senza sfociare nel romanticismo:

Ti assicuro che è meglio se restiamo amici, amici come prima. C’abbiamo provato, ma o scatta o non scatta

Gianmaria Antinolfi concentrato su se stesso

Durante la conversazione con Sophie Codegoni, Gianmaria ha ammesso di aver notato una mancanza di interesse da parte sua. Negli ultimi giorni, ha provato ad analizzare la situazione e si è reso conto di essere stanco di provare a capire le motivazione di lei. Vuole vivere serenamente, senza doversi sobbarcare di mille problemi e perplessità:

Voglio stare sereno e non posso stare fisso a pensare a come mai non mi baci, perché giri la faccia e non mi vuoi come vorrei. Ho avuto questi pensieri per troppo tempo nella mia vita, adesso basta

Le precedenti relazioni sentimentali hanno permesso a Gianmaria di imparare ad amare se stesso, senza per forza doversi mettere in secondo piano.

Ho dato il 100% e non ho rimpianti, adesso non è andata bene e quindi per me finisce qui, ma ti vorrò bene lo stesso

Nel frattempo, come evolveranno le cose tra Sophie e Alessandro? È evidente che lei sia attratta dall’ex concorrente di Temptation Island, ma è anche chiaro che lui si stia avvicinando pericolosamente a Soleil Sorge. Nascerà un nuovo triangolo amoroso?