La notte appena trascorsa è stata alquanto movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. La nuova arrivata Federica Calemme ha espresso la sua insofferenza ad alcuni concorrenti del reality show, specie Manila Nazzaro. Questo, dunque, le starebbe facendo maturare l’idea di andare via dal programma dopo pochissimi giorni di permanenza. Ad ogni modo, a generare molto sgomento sui social è il fatto che moltissimi telespettatori non si erano affatto accorti della sua presenza in casa in quanto la modella napoletana non ha mai parlato prima d’ora.

Le prime parole di Federica Calemme al GF Vip

Ebbene sì, al Grande Fratello Vip c’è anche Federica Calemme, che è entrata lo scorso venerdì nella casa più spiata d’Italia. Il suo ingresso, però, non ha fatto molto rumore, in quanto la ragazza si è rivelata estremamente silenziosa e riservata. Molti telespettatori, infatti, non sapevano neppure che fosse entrata, sta di fatto che sono rimasti basiti dinanzi lo sfogo che la ragazza ha avuto questa notte.

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui è entrata Nathalie Caldonazzo. La modella, dunque, ha pensato bene di cedere il suo posto letto alla new entry. Il motivo risiede nel fatto che esso è posizionato accanto a Manila Nazzaro, Eva Grimaldi e Valeria Marini, che sono molto amiche tra di loro. Inoltre, cambiare posto letto favorirebbe anche l’allontanamento di Federica da Manila, che ormai sembra non sopportare più.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Lo sfogo contro Manila Nazzaro

Durante uno sfogo con Lulù Selassiè e Valeria, infatti, la Calemme ha detto: “Non so se ce la faccio a fare questo gioco“. In seguito ha aggiunto: “Da quando sono arrivata Manila mi sta rompendo i cog**oni, io posso dormire anche sul divano, ma ogni cosa che faccio è sbagliata”. La giovane, dunque, si è lamentata delle numerose critiche che spesso riceve da Manila, situazione che per lei è diventata già alquanto ingestibile.

Ad ogni modo, la reazione di Manila non si è fatta attendere. Quest’ultima ha subito approfittato per lanciare una stoccata alla nuova arrivata. In particolare, ha criticato la sua decisione di andare via dal letto per spostarsi altrove ed ha detto in modo provocatorio: “Adesso Federica ci vuole lasciare”. Insomma, il clima sembra essere diventato pesante, riuscirà a resistere e ad ambientarsi la modella napoletana o andrà via da sola in tempi record?

Federica piena di Manila che la riprende ogni 3 secondi

dopo neanche 24 ore e dice in giro che cambia letto perchè non si trova bene 😹 #GFVip pic.twitter.com/LKWp7ADoOQ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 21, 2021