In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip c’è stato il primo screzio di cui si è resa protagonista Valeria Marini. Le concorrenti di questa edizione del programma di Canale 5 hanno avuto il compito di cimentarsi in un balletto natalizio coreografato da Carmen Russo, che nel settore è certamente la più esperta. La Marini, però, non ha molto apprezzato alcune scelte fatte dalla coreografa, pertanto, ha sbottato contro le coinquiline. Vediamo cosa è accaduto.

Valeria Marini declassata in seconda fila

Ciò che molti stavano aspettando è, finalmente, accaduto. Valeria Marini ha avuto il suo primo sfogo durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia. Tutto è cominciato nel momento in cui la produzione ha assegnato alle concorrenti una coreografia da ballare per il Natale. A Carmen, chiaramente, è stato affidato il compito di dirigere il balletto e di assegnare tutte le posizioni alle coinquiline.

Ad un certo punto, allora, la donna ha chiesto a Valeria di spostarsi in seconda fila per questioni logistiche. La showgirl, però, non ha affatto accolto di buon grado la richiesta, al punto da avere uno sfogo. La donna ha detto: “Io sono sempre stata in prima fila, non sono abituata a stare indietro”. Le altre concorrenti, però, si sono mostrate alquanto spazientite dalle richieste della Marini, al punto che quest’ultima ha dichiarato di volersi escludere dalla performance per non creare malumori. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo della showgirl contro le coinquiline del GF Vip

Carmen, allora, ha provato a sedare gli animi invitando Valeria a tornare al suo posto in prima fila ed evitare le discussioni. La Marini ha ascoltato le direttive della sua compagna d’avventura, ma non ha potuto fare a meno di continuare la polemica dicendo: “Basta, andate avanti, io sto dietro. Vedo Jessica che alza gli occhi al cielo“. La showgirl ha proseguito dicendo di non sentire molto sua la coreografia, pertanto, se viene messa anche in un ruolo che non sente suo c’è il rischio che possa dare luogo a qualcosa di sbagliato.

Dopo un bel po’ di dibattito, poi, Carmen ha provato a ripristinare l’ordine esortando le protagoniste di questo balletto a smetterla di discutere e a seguire le sue direttive per cominciare a provare la coreografia. In quel momento, allora, Valeria si è placata ed ha dichiarato di voler ascoltare solo ed unicamente le direttive dettate dalla Russo.