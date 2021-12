Oggi, lunedì 20 dicembre, andrà in onda su Canale 5 la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ci rivelano che questa sera entreranno nella casa più spiata dagli italiani due nuovi concorrenti: Nathaly Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, in arte Barù, nipote del noto conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca. Le due new entry si aggiungeranno a un cast rinnovato dopo gli ingressi venerdì scorso di altri tre nuovi concorrenti: Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Alessandro non ha di certo perso tempo in queste sue prime ore di reality, avvicinandosi “pericolosamente” a Soleil Sorge, la grande protagonista della sesta edizione del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni sulla puntata del 20 dicembre

Le altre anticipazioni sulla prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 ci informano che conosceremo il nome del concorrente preferito dal pubblico da casa tra i 7 vipponi in nomination. Chi sarà il più votato del televoto che si concluderà questa sera? Al momento si profila un testa a testa tra Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, entrambi sopra il 20%, seguiti a debita distanza da Lulù Selassié. Per conoscere i risultati dei sondaggi aggiornati cliccate sul collegamento appena inserito qui accanto.

Il concorrente più votato guadagnerà l’immunità dalle nomination di stasera e deciderà chi mandare direttamente al televoto di lunedì prossimo, dal momento che il tradizionale appuntamento di venerdì salterà per lasciar posto alla programmazione Mediaset della vigilia di Natale. Questa sera dunque Alfonso Signorini confermerà agli inquilini della casa del Grande Fratello che quella odierna sarà l’ultima puntata prima di Natale: la prossima andrà in onda lunedì prossimo, nella serata del 27 dicembre.

Uno dei temi di maggiore interesse della puntata odierna verterà sul legame instauratosi in pochi giorni tra Soleil e il nuovo arrivato Alessandro. Con ogni probabilità, Alfonso dedicherà un blocco importante a quella che appare a tutti gli effetti come la nuova coppia del programma, anche se nelle ultime ore sembra che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne voglia tenere il discorso aperto anche con Sophie Codegoni. Purtroppo, in questo triangolo non c’è il benché minimo spazio per Jessica Selassié.

Sempre nel corso della puntata di stasera capiremo la situazione tra Valeria Marini e Carmen Russo, dopo la sfuriata della showgirl di origini sarde in occasione delle prove della coreografia diretta dalla moglie di Enzo Paolo Turchi. Dopotutto una personalità così forte come quella di Valeria non poteva restare celata ancora per tanto tempo, e la prima vittima in tal senso è stata proprio Carmen.