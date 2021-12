Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i colpi di scena non mancheranno di certo. Tra le anticipazioni relative all’appuntamento del 20 dicembre 2021 vi è una notizia che riguarda Soleil Sorge. Dopo aver ricevuto la visita di Alex Belli, infatti, stavolta la giovane riceverà un altro tipo di sorpresa, ovvero, quella di sua madre.

Sorpresa per Soleil Sorge nella puntata del 20 dicembre del GF Vip

Nel corso della messa in onda di questa sera del GF Vip ci sarà una sorpresa speciale per Soleil Sorge. Durante la diretta di venerdì scorso, la giovane ha avuto l’opportunità di incontrare Alex, dopo il modo pessimo con il quale si erano lasciati. Ebbene, stavolta per la ragazza ci sarà un altro carico di emozioni in serbo. Sua madre, infatti, varcherà la soglia della porta rossa per poter incontrare lei.

Le due, chiaramente, non potranno abbracciarsi e saranno costrette a parlarsi a distanza di sicurezza. Ad ogni modo, stando a quanto emerso, pare che la signora in questione entrerà per parlare con sua figlia anche di tutto quello che è accaduto con Alex Belli. Come ha più volte ribadito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sua madre non sarebbe stata affatto contenta di vederla così disperata per amore.

Le altre anticipazioni di stasera

In effetti, la signora Wendy Kay non è mai stata contenta di vedere sua figlia legata ad un uomo come Alex. Nel corso di vari sfoghi, la donna ha sempre accusato l’attore di essere falso e di aver preso in giro la giovane. Ad ogni modo, oltre a questo momento così concitato, nella puntata di questa sera del GF Vip ci sarà spazio anche per altro, ovvero, per l’ingresso di due nuovi concorrenti.

Essi si andranno ad aggiungere ai tre entrati nella puntata di venerdì e sono: Barù D’Aragona, nipote di Costantino Della Gherardesca e Nathalie Caldonazzo. Inoltre, scopriremo anche l’esito del televoto, il quale non è eliminatorio e vedremo chi andrà in nomination e sarà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 27 dicembre, in quanto venerdì 24 non ci sarà l’appuntamento con il reality show.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina