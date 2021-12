Oggi, lunedì 20 novembre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In tale occasione, assisteremo a svariati colpi di scena che animeranno, sicuramente, le dinamiche in casa. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota vi è, soprattutto, l’ingresso in casa di due nuovi concorrenti. Scopriamo di chi si tratta.

Barù D’Aragona entra nella casa del GF Vip

Nel corso della puntata di questa sera del GF Vip Alfonso Signorini sarà sicuramente in grado di generare un po’ di sgomento tra i vari concorrenti portando alla luce alcune dinamiche che si sono verificate da venerdì notte ad oggi. I nuovi ingressi della precedente puntata stanno già sortendo effetti sperati. Alessandro Basciano, ad esempio, è stato in grado di sconquassare gli animi di due donne della casa, ovvero, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Le novità, però, non sono affatto finte qui. Nello specifico, infatti, nella messa in onda di questa sera pare siano previsti altri due nuovi ingressi. Quello più probabile fa capo a Barù D’Aragona. Quest’ultimo è divenuto famoso al pubblico per aver partecipato alla precedente edizione di Pechino Express insieme a suo zio Costantino Della Gherardesca. Successivamente, poi, è stato uno dei tutor di Detto Fatto e, infine, ha partecipato anche come giudice del varietà Cuochi e fiamme.

Altri spoiler sulla puntata di stasera

Il suo temperamento potrebbe sicuramente generare un bel po’ di polemiche e di situazioni degne di nota all’interno della casa del GF Vip. Ad ogni modo, questa non è l’unica novità che si verificherà nel corso della puntata di questa sera del reality show di Alfonso Signorini. Molto probabilmente, infatti, ci sarà anche un nuovo ingresso, ovvero, quello di Nathalie Caldonazzo.

Il pubblico ha avuto modo di conoscerla un po’ più a fondo durante la sua permanenza come naufraga all’Isola dei famosi. Ad ogni modo, adesso la donna è pronta a cimentarsi anche in questa nuova avventura. Nella messa in onda di stasera, poi, scopriremo l’esito del televoto, non eliminatorio, che vede scontrarsi i seguenti concorrenti: Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo, Biagio D’Anelli e Giacomo-Valeria. Nessuno di loro, però, abbandonerà il reality show in quanto la votazione non è eliminatoria.

Potrebbe interessarti: Ecco cosa vedere stasera in tv