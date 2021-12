Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Nel corso della ventottesima puntata del reality, abbiamo assistito all’ingresso di tre nuovi concorrenti: Alessandro Basciano, Federica Calemme ed Eva Grimaldi. Come da tradizione, le tre new entry non erano nominabili, né lo saranno lunedì, entrando di fatto nel meccanismo delle nomination soltanto a partire dalla puntata di venerdì.

Inoltre non c’è nemmeno stato il consueto epilogo del televoto, dal momento che in occasione della puntata di lunedì scorso le nomination non si sono svolte.

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

I concorrenti ad essere finiti al televoto della puntata di lunedì 20 dicembre del Grande Fratello Vip sono Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis-Valeria Marini.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel, Giacomo e Valeria. #GFVIP pic.twitter.com/XLCeIfUsTa — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2021

Il televoto non prevede eliminazione, dunque il concorrente più votato guadagnerà l’immunità dalle nomination della prossima puntata e avrà su di sé la responsabilità di mandare in nomination uno tra gli altri inquilini finiti in nomination. I tre che più di tutti ambiscono a guadagnare l’immunità sono Miriana, Gianmaria e Lulù.

Se il pubblico dovesse premiare Miriana, non è da escludere che l’ex moglie di Pago non decida di mandare direttamente a rischio eliminazione Manuel, dopo aver ricevuto dall’ex nuotatore diverse nomination, ricambiata poi nel corso della puntata di ieri. Sarebbe interessante vedere Manuel confrontarsi in un vero televoto, visto che fino ad oggi il suo è stato un percorso segnato dall’immunità perenne.

Prima di svelarvi le singole nomination, menzioniamo gli immuni della casa e i preferiti di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: il gruppo ha scelto Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli e Jessica Selassié, mentre le opinioniste hanno dato la loro immunità a Giucas Casella (Adriana) e Soleil Sorge (Sonia).

Ecco chi ha nominato chi:

Manuel nomina Miriana

Manila nomina Biagio

Davide nomina Lulù

Carmen nomina Biagio

Valeria-Giacomo nominano Gianmaria

Lulù nomina Biagio

Biagio nomina Valeria-Giacomo

Gianmaria nomina Carmen

Miriana nomina Manuel

Sophie nomina Biagio

Soleil nomina Miriana

Giucas nomina Biagio

Jessica nomina Miriana

Katia nomina Biagio

Appuntamento a lunedì prossimo, quando su Canale 5 andrà in onda la ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 6.