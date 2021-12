Le ultime news dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 si riferiscono alla puntata di venerdì 17 dicembre. A seguire le ultime notizie sulla ventottesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi tra i concorrenti in gara ha deciso di abbandonare il reality show dopo il prolungamento di tre mesi? Quali sono i tre nuovi vipponi annunciati nei giorni scorsi da Alfonso Signorini? Ecco i video e il riassunto della puntata di ieri sera.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La ventottesima puntata del Grande Fratello Vip si apre con il lungo confronto tra Alex Belli e i suoi ex inquilini. Dapprima è la volta di Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Biagio D’Anelli e Jessica Selassié. Katia, Davide e Jessica, ritrovandosi davanti l’ex attore, fanno una parziale/completa retromarcia sul loro pensiero (in settimana avevano criticato fortemente Alex, accusandolo di aver portato una cattiva energia all’interno della casa).

Alex ha modo di spiegare le sue ragioni davanti ai compagni… #GFVIP pic.twitter.com/kGC1lz9mj6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2021

L’unico coerente con la posizione manifestata nei giorni scorsi è stato Biagio, che ha ricordato all’ex concorrente di come si sia preso gioco di Soleil durante i tre mesi trascorsi nella casa di Cinecittà. L’opinionista di Mattino 5, al di là del rapporto instaurato con Miriana Trevisan, si sta dimostrando un ottimo giocatore, dando al gioco molto più di quanto non abbiano fatto le altre new entry.

E se il confronto con la maggior parte dei suoi compagni è filata liscia… la situazione diventa letteralmente esplosiva con Biagio! #GFVIP pic.twitter.com/wGDNKOxQ3k — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2021

Arriva poi il confronto dei record tra Alex e Soleil in giardino. Dei record perché è stato quello più lungo a cui il pubblico abbia mai assistito. Se ci permettete però, anche il più inverosimile, visti i continui ribaltamenti di fronte da una parte e dall’altra. Alla fine di tutto rimane però una verità: in qualche modo, dopo essere stata messa alle strette da Alfonso, Soleil ha ammesso che tra lei e Alex sotto le coperte ci sia stato qualcosa di più di un semplice rapporto d’amicizia.

Al termine del confronto, è scoccata l’ora dei nuovi ingressi nella casa. La prima a entrare è stata Eva Grimaldi, subito riconosciuta da Giucas Casella (al contrario della Monsè, scambiata per Adriana Volpe). Eva è entrata in punta di piedi, confermando la sua amicizia “stellare” con Valeria Marini e dicendosi pronta a instaurare un bel rapporto sia con Katia che con Carmen Russo.

L’attenzione si sposta poi sulle decisioni da parte degli ultimi concorrenti rimasti in bilico circa la loro permanenza nella casa dopo l’ufficialità del prolungamento del reality fino al 14 marzo, giorno della finale. A sorpresa, anche Manila Nazzaro decide di restare, nonostante fino a poche ore prima avesse ribadito la sua intenzione di lasciare per via di alcuni problemi. A farle cambiare idea, senza farlo apposta, è stato proprio il fidanzato Lorenzo Amoruso.

Manila ha deciso di continuare il suo percorso all’interno della Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/u3N4pbFTz2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2021

Chi invece è rimasto fermo nella sua posizione è Aldo Montano, che una volta arrivato in studio ha confermato la sua decisione di lasciare il programma. Prima però di portare a termine la sua esperienza nella casa, Aldo ha voluto riabbracciare per l’ultima volta i suoi amici, su tutti Manuel Bortuzzo, con il quale ha instaurato in questi primi tre mesi di reality un bellissimo rapporto di amicizia.

Un ultimo saluto speciale, che di certo non può essere un addio per Manuel e Aldo. #GFVIP pic.twitter.com/Qkf6PzHoYl — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2021

In chiusura di puntata c’è stato il tempo per l’ingresso di altri due nuovi concorrenti. Il primo a entrare nella casa è stato Alessandro Basciano, che si è presentato al gruppo con un bellissimo mazzo di rose rosse, puntando da subito la sua attenzione su Sophie Codegoni e Soleil. Peccato – e lo diciamo per amore del reality – che Alessandro abbia del tutto trascurato Jessica, che avrebbe tanto da dare sotto questo aspetto.

L’ultima new entry è Federica Calemme, splendida ex professoressa de L’Eredità. A battezzare il suo ingresso nella casa è stato Giucas Casella, che ovviamente non aveva la più pallida idea di chi fosse. Nonostante ciò, Giucas ha comunque avuto modo di apprezzare una particolare qualità di Federica, che di certo non passa inosservata.

Tenetevi forte, perché si rischia di volare molto in alto… ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/6zQfe9rMeX — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 18, 2021

A noi non resta che darvi appuntamento a lunedì prossimo, quando sempre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Per conoscere invece l’esito delle nomination, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo su chi è finito al televoto per la puntata di lunedì 20 dicembre.