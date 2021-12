Lunedì 20 dicembre nella ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini decreterà il preferito del pubblico al termine del televoto che vede protagonisti Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Lulù Selassié, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Valeria Marini-Giacomo Urtis (quest’ultimi come unico concorrente). Il più votato guadagnerà l’immunità dalle nomination e, soprattutto, deciderà il nome del concorrente da spedire direttamente al televoto della puntata successiva.

A seguire i risultati dei sondaggi per il televoto del 20 dicembre: chi è il più votato del pubblico da casa?

Grande Fratello Vip 6, il più votato del televoto del 20 dicembre: i risultati dei sondaggi

I sondaggi pubblicati su Forumfree e RealityHouse vedono in testa Miriana Trevisan. In entrambi i sondaggi l’ex ragazza di Non è la Rai è davanti a Gianmaria e Lulù, che inseguono rispettivamente in seconda e terza posizione.

Ecco nel dettaglio le percentuali di voto aggiornate a sabato 18 dicembre.

Forumfree

Miriana Trevisan: 24,65% Gianmaria Antinolfi: 23,39% Lulù Selassié: 17,74% Biagio D’Anelli: 11,62% Manuel Bortuzzo: 8,79% Carmen Russo: 7,38% Valeria Marini e Giacomo Urtis: 6,44%

RealityHouse

Miriana Trevisan: 28% Gianmaria Antinolfi: 22% Lulù Selassié: 18% Manuel Bortuzzo: 9% Carmen Russo: 8% Biagio D’Anelli: 8% Valeria Marini-Giacomo Urtis: 7%

Come da previsione, Miriana Trevisan è in testa in un televoto che potrebbe segnare un passaggio storico in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, vale a dire la prima volta al televoto eliminatorio per Manuel, che fin qui ha goduto di un percorso “privilegiato”, avendo sempre avuto il salvagente dell’immunità come preferito del gruppo.

Diciamo questo perché in più di un’occasione durante le nomination Manuel ha palesato una certa insofferenza nei confronti di Miriana. Anche nella puntata di ieri, ad esempio, Manuel ha nominato Miriana, stavolta però anche la showgirl ha ricambiato il “favore”, avendone avuto finalmente la possibilità.

Lo scenario cambierebbe totalmente invece se a vincere il televoto di lunedì fosse Gianmaria o la stessa Lulù: in quel caso Manuel potrebbe tirare un sospiro di sollievo e proseguire la sua avventura nella casa.