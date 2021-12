Continua la soap opera latino – americana anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 di Venerdì. Alex Belli rientra nella casa con il grande tifo di Alfonso Signorini per confrontarsi con gli inquilini e ovviamente Soleil. Ma non tutto è andato come si aspettava.

Alex Belli chiede il confronto con Jessica, Katia, Davide e Biagio

Inizia dai 4 inquilini lo show di Alex Belli. Jessica, Katia, Davide e Biagio, sono tutti colpevoli di aver criticato – anche se in maniera differente – il comportamento dell’attore di Centovetrine. Ma, appena lo vedono rimangono folgorati, Signorini li paragona ai discepoli di fronte al Messia.

Improvvisamente tutti si moderano, da manipolatore passa a grande persona “che ci ha dato tanto“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

“Si sente tanto la tua mancanza”

Guardandolo negli occhi sembrano improvvisamente capire come si sente e che cos’abbia provato, tanto che Katia Ricciarelli gli dice:

“Guardandoti negli occhi ti vedo proprio diverso. Sei cambiato”.

Solo Biagio ha la fermezza per continuare a discutere con lui e dirgli quanto gli sia sembrato falso e sbagliato tutto il suo atteggiamento:

“Dovevi fare una caccia al tesoro.. ma per trovare gli attributi con Soleil. Io avrei rispettato qualsiasi tua scelta, ma fatta con rispetto. Hai fatto un sacco di giochetti, ti conosco da otto anni e parlo per il tuo comportamento degli ultimi tre mesi“.

Ma Katia Ricciarelli si stizzisce e cerca di zittire Biagio, che invece continua, convinto perché a lui il comportamento di Alex Belli proprio non è andato a genio.

Il confronto con Soleil inizia bene e finisce male

Alla fine c’è il confronto proprio con Soleil, la protagonista della sua vita nella Casa, la donna che si sente abbandonata e tradita dal suo atteggiamento. Nel vederlo inizialmente l’influencer si emoziona e gli dice anche quanto gli sia mancato lui, la sua presenza nella quotidianità, i loro momenti di gioco. Mentre, con grandi risate dal popolo dei social, Alex Belli apostrofa Soleil con “Amica mia”.

Ma quando il confronto va sempre più avanti e vede da parte di Belli un muro, Soleil si arrabbia e volano le parole più pesanti:

“Hai dato priorità allo show. Hai mancato di rispetto a tutto quello che era il nostro rapporto e la nostra complicità. Sei come una serie tv a cui tagliano il budget e scade proprio sul finale. Hai una vita da set e volevi fare lo show“.

Ma i due continuano a parlare di amicizia e il cortocircuito nelle parole che utilizzano è talmente palese che dallo studio interviene Signorini, ingiungendo loro di smetterla di definirsi amici visto perché “state prendendo in giro anche noi e il pubblico”.

E finalmente esce fuori quanto è accaduto sotto le coperte, nei video che tutti hanno visto, ma di cui poco e niente finora si è parlato. Signorini racconta a Soleil che Delia in studio lunedì ha subito chiesto al marito se ci avesse fatto sesso, e Alex ha ammesso proprio con il presentatore che qualcosa è successo.

Soleil cerca di mantenere l’aplomb ma la sua delusione è palpabile. Non si aspettava che “l’amico” riferisse quei particolari. Così risponde duramente:

“Il peggio è stato quello che è successo fuori, davanti a tutti, non sotto le coperte”.

Ma il confronto finisce nel modo peggiore con Alex Belli che sbotta, stanco delle accuse:

“Notizia flash: eravamo in due!“

I due si salutano in malo modo e lei viene consolata da Giucas Casella e gli altri inquilini. Ci saranno altri capitoli? Probabilmente sì, visto che per sua stessa ammissione, Alfonso Signorini, si è dichiarato molto dispiaciuto che Alex fosse andato via dalla Casa perché voleva scoprire come andava a finire con Soleil.

Magari la presenza dei nuovi inquilini, tra cui il bel Alessandro Basciano, riuscirà a distrarre tutti dalla telenovela e aprire nuovi sviluppi in quest’edizione del GF Vip 6.