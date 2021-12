Lo schermidore olimpico Aldo Montano ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 6. Ieri sera la comunicazione.

Ieri sera si sono concluse le consultazioni della casa iniziate la scorsa settimana con l’abbandono di Francesca Cipriani. Questa volta l’unico tra i protagonisti ad andarsene è Aldo Montano. Alla fatidica domanda di Signorini sulla permanenza nella Casa, lo schermidore ha risposto:

“Da sportivo ci sono già passato quest’estate con le Olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima. Ti devo comunicare che lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli“.

Alfonso Signorini rimane perplesso, definisce la decisione di Aldo “una doccia fredda“, e chiede al campione il perché della sua scelta:

“Io ero programmato per fare 3 mesi di programma. Sai, noi sportivi lavoriamo ad obiettivi e l’obiettivo era quello. Gioca molto il fatto che ho due figli a casa che mi aspettano , la moglie e il bimbo piccolo. Lo voglio vedere crescere e fare i primi passi e quando mi hanno comunicato che aveva messo 4 denti mi è venuto un colpo allo stomaco”.

Una decisione irrevocabile che lo sportivo ha preso con grande serietà.

Intervistato da Signorini sulla sua vita nella casa, Aldo Montano ha detto che nel suo podio immaginario mettere tre legami importanti. Al terzo posto quello creato con Katia Ricciarelli, al secondo quello con Sammy e al terzo quello con Manuel Bortuzzo. Ed è proprio con quest’ultimo che avviene l’ultimo saluto, in lacrime. Aldo consola Bortuzzo dicendogli:

“Stai forte. Hai il tuo motivo per stare qua, la tua ragione ce l’hai fortissima. Sono contento che le cose funzionino e vadano bene. Hai una luce negli occhi diversa rispetto a quella che avevi 2/3 settimane fa. Vai avanti. Per me finisce qua. Sei meraviglioso tesoro“.