Giovedì 16 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è verificato il momento della tanto attesa scelta della tronista Roberta Giusti. La ragazza, con grande stupore da parte del pubblico, ha deciso di uscire dalla trasmissione con Samuele. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e cosa ha risposto lui.

Roberta fa la sua scelta a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è avvenuta la scelta di Roberta. La ragazza era molto confusa nell’ultimo periodo, specie a causa dei comportamenti bizzarri assunti da Luca. Quest’ultimo si è dileguato spesse volte dallo studio generando un grande turbamento nella tronista. Ad ogni modo, la protagonista sembrava essere molto presa da lui, specie perché gli dedicava molto più tempo che a Samuele.

Ad ogni modo, durante la registrazione del 16 dicembre Roberta si è seduta al centro dello studio sulla tanto temuta sedia rossa ed ha parlato con i suoi corteggiatori, uno per volta come sempre. Quando è stata la volta di Samuele, lei lo ha informato di desiderare di uscire dalla trasmissione insieme a lui. Il giovane è stato estremamente felice di fare questa scoperta, sta di fatto che le ha risposto in modo affermativo.

Come avrà reagito Luca?

Luca, invece, è chiaramente rimasto molto male, tuttavia, almeno per il momento non si conoscono le esatte dinamiche di quanto accaduto. A dare informazioni in merito a quanto accaduto è stato un portale di gossip che su Instagram prende il nome di “Uominiedonneclassicoover”.

La sua è stata una scelta del tutto tradizionale, contrariamente a quanto accaduto ad Andrea Nicole, la quale ha scelto al di fuori dello studio. La tronista, infatti, ha trascorso la notte con Ciprian senza avvisare la redazione e solo all’indomani ha spiegato che cosa fosse accaduto. Il modo di fare della giovane, chiaramente, ha sollevato un polverone infinito in studio spingendo Gianni, Tina e Maria a rimanere molto delusi.

