Colpo di scena durante la registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta giovedì 16 dicembre. Dalla pagina Instagram chiamata “Uomini e Donne Classico e Over” è trapelata una notizia alquanto interessante che fa riferimento al nuovo tronista del programma. A quanto pare, Maria De Filippi ha deciso di spiazzare tutti chiedendo alla non scelta di Roberta di sedere sulla sedia rossa. Vediamo tutto quello che è accaduto.

Maria chiede a Luca di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne

A Uomini e Donne le novità non mancano mai, proprio in queste ore è trapelata una notizia inerente il trono classico. Andrea Nicole e Roberta hanno fatto le loro rispettive scelte, pertanto, si sono liberate ben due poltrone nel programma pomeridiano di Canale 5. Attualmente, infatti, sul trono è seduto solamente Matteo Ranieri.

La conduttrice, allora, ha deciso di fare un colpo di testa durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne. Dopo che Roberta ha fatto la sua scelta, la quale è ricaduta su Samuele, la padrona di casa ha chiesto a Luca di diventare il nuovo tronista della trasmissione. Il ragazzo, chiaramente, è rimasto di stucco dinanzi la proposta repentina della donna.

Salatino accetta la proposta della conduttrice

Dopo averci riflettuto un po’ di tempo, però, il ragazzo ha deciso di accettare l’invito della De Filippi, pertanto, è diventato a tutti gli effetti il nuovo tronista di Uomini e Donne. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla vicenda e non si sa neppure come abbia reagito Roberta dinanzi questo colpo di scena. Tuttavia, ciò che è certo è che a partire da gennaio, i tronisti sul trono saranno due: Matteo e Luca.

Per quanto riguarda le donne, invece, per adesso non sono trapelate informazioni in merito a chi potrebbe prendere il posto delle due troniste uscenti. Per avere novità in merito bisognerà aspettare l’anno nuovo in quanto il programma si fermerà mercoledì prossimo in vista della consueta pausa natalizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni 😎 (@uominiedonneclassicoeover)