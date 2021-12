Come ogni settimana, Tommaso Zorzi è intervenuto all’interno del programma radiofonico “Facciamo finta che” di Maurizio Costanzo su R101, dove cura l’appuntamento settimanale “TZ101”. In occasione dell’ultima puntata, il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha sparato a zero contro Soleil, colpevole secondo l’ex gieffino di essere entrata dentro la casa “con un secondo fine, con delle storie già scritte”, modus operandi fortemente criticato da Zorzi, che invece ha incensato la quinta edizione del reality citando la sua amica Stefania Orlando e la giornalista-conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta.

Tommaso Zorzi ci va giù pesante contro Soleil

Al Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi è stato un po’ il deus ex machina di una stagione televisiva avvincente, che ha portato Mediaset a promuovere il reality di Alfonso Signorini con un doppio appuntamento in prima serata ogni settimana. Oggi Tommaso, che dopo l’esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi ricopre il ruolo di giudice nella prima stagione di Drag Race Italia, osserva con lucido disincanto le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello, senza risparmiare parole pesanti all’indirizzo di Soleil:

Nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte. […] Anche quelle robe lì, io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche aver un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c**o tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero. Lo guardo perché voglio vedere fino a che punto arrivano.

Poi arriva l’attacco finale:

È brutto quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Che a Tommaso Soleil Sorge non fosse simpatica lo si era già capito da un po’, prima d’ora però mai si era esposto in questi termini – e in pubblico – nei confronti dell’ex fidanzata di Luca Onestini. E chissà che Alfonso non ci regali sotto l’albero di Natale un confronto tra Zorzi e la Sorge: altro che telenovele sudamericane, nordamericane, eccetera eccetera.