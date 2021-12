Un’altra, l’ennesima, provocazione di Soleil Sorge nei confronti dell’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer, calatasi perfettamente nei panni di vittima dopo l’uscita di scena di Alex Belli, ha sbattuto fuori Gianmaria dalla camera dove dormiva insieme allo stesso Alex e Davide Silvestri.

L’imprenditore napoletano stava chiacchierando in modo tranquillo con Davide, quando è stato cacciato via senza troppi complimenti da Soleil, che ha rivendicato per sé la camera, come se fosse di sua proprietà: “È la mia stanza”. Infastidito sia dal tono di voce che dal modo di fare della sua ex, Gianmaria ha tolto il disturbo nel giro di pochi secondi, non riuscendo però a mascherare l’astio nei confronti della donna: “Dai andiamo da un’altra parte (rivolgendosi a Davide, ndr), perché la voce mi dà talmente fastidio che già proprio…”.

Per chi ha inventato già che Soleil avesse sbraitato contro Gianmaria 😅🤡

Semplicemente come Davide parlava di energie, e visto l'astio che a vicenda hanno Soleil e Gianmaria, e con 1000 metri quadrati di casa, Gianmaria e Davide possono parlare ovunque#gfvip pic.twitter.com/W10DqoY6ee — Catia (@catiuz92) December 16, 2021

Soleil contro Gianmaria al GF Vip, la sua è una vera vittoria?

Se il Grande Fratello Vip 6 fosse appena iniziato, la strategia attuata da Soleil avrebbe avuto anche un senso. Continuare però a battere sullo stesso tasto dopo tre mesi potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio: da una parte fidelizzare ancora di più la già più che consolidata base di fan, dall’altra aumentare a dismisura il numero dei nemici e – allo stesso tempo – incrinare le certezze dei sostenitori più critici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Soleil è convinta che Gianmaria sia un bersaglio facile contro cui andare addosso, ma non sa che la percezione del pubblico nei confronti del suo ex sia notevolmente cambiata da metà settembre ad oggi. Un errore di valutazione che potrebbe costare caro alla “vedova artistica”, se non altro perché Gianmaria ha dimostrato in più di un’occasione di riuscire a superare i televoti che lo hanno visto come protagonista, ed è strano che – da abile giocatrice qual è – Soleil non se ne sia ancora accorta.

Oggi può anche passare come una vittoria dunque l’ennesima umiliazione inflitta a Gianmaria, ma non è detto che un domani questo atteggiamento non possa ritorcerle contro. E ora che la telenovela è finita (senza poi calcolare i nuovi ingressi nella casa), per Soleil è arrivato il momento di cambiare e adattarsi a un nuovo percorso, a patto che ne abbia le capacità (e in questo senso il vittimismo, ci spiace, non è la via maestra).