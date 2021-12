Queste sono ore molto difficili per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, che stasera saranno chiamati a rivelare se la loro intenzione sia quella di proseguire l’esperienza del reality show fino a marzo, oppure ritirarsi, Tra di loro, ad essere in crisi sembra essere Aldo Montano. Quest’ultimo, in un primo momento aveva dichiarato di essere convinto a voler abbandonare il programma, ma adesso sta avendo dei ripensamenti.

Aldo Montano voleva abbandonare il GF Vip

Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip vedremo quali sono tutti i concorrenti che rimarranno in casa in previsione del prolungamento e chi, invece, andrà via. Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di dividere i concorrenti in due gruppi, il primo ha espresso le loro decisioni nel corso della puntata di lunedì scorso, mentre il secondo si esprimerà questa sera.

A dover palesare il suo punto di vista in merito sarà anche Aldo Montano. Il campione olimpionico dovrà rivelare a tutti se trascorrerà le festività natalizie con i suoi familiari, o all’interno della casa più spiata d’Italia. Aldo è sempre stato abbastanza sicuro di voler andare via, sta di fatto che aveva chiesto anche alla produzione del reality show di procurargli un abito super elegante da sfoggiare in occasione della sua ultima serata all’interno della casa.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il ripensamento del campione olimpionico

Tuttavia, in queste ore sta avendo dei ripensamenti. Durante un dibattito con Manila Nazzaro e Davide Silvestri, infatti, il protagonista ha palesato tutte le sue perplessità. Nello specifico, Montano ha ammesso di non essere più sicuro al 100% di abbandonare il programma. Il concorrente ha rivelato che la prima parte di questa avventura è stata straordinaria, ma in seguito è subentrata la fase più complicata.

Nel corso del suo sfogo, poi, Aldo ha fatto una previsione su quello che potrebbe accadere in casa dopo Natale. Nello specifico, ha detto:

“È possibile che il mese di gennaio possa essere sereno, però dopo qualche nuova dinamica la creeranno sicuramente”.

Dopo l’uscita di Alex Belli, infatti, le dinamiche nella casa finiranno sicuramente per scarseggiare e, forse, sarà l’ingresso dei nuovi concorrenti a ravvivare un po’ di più la situazione. Ad ogni modo, per sapere con certezza cosa deciderà di fare Aldo non ci resta che attendere la puntata di questa sera.