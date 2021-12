Una delle notti appena trascorse è stata davvero entusiasmante per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, hanno avuto la possibilità di trascorrere un’intera notte da soli all’interno della Love Boat della casa e si sono concessi tenere effusioni. La situazione è divenuta così calda al punto che la regia è stata costretta a censurare le scene. Scopriamo cosa è successo.

La regia del GF Vip censura Manuel e Lulù nella Love Boat

Tra Manuel e Lulù, finalmente, sembra essere tornato il sereno, anzi, molto di più. I due, infatti, hanno deciso di palesare i loro sentimenti reciproci ed hanno dichiarato addirittura di amarsi. La produzione del reality show, allora, ha deciso di fare loro un piccolo regalo, ovvero, dargli la possibilità di trascorrere una notte intera in intimità, lontano dagli occhi indiscreti degli altri compagni d’avventura.

Ebbene, i due non se lo sono fatto ripetere due volte e si sono fiondati nella Love Boat per trascorrere del tempo insieme. Dopo una cena molto romantica, tanti baci e tante carezze, i due hanno passato la notte insieme. Ciò che è accaduto, però, è oscuro sia agli inquilini della casa del GF Vip, sia ai telespettatori. La regia del programma, infatti, ha preferito non mandare in onda tali scene lasciando alla coppia un momento di privacy.

La Selassiè racconta cosa è successo

Ad ogni modo, una volta rientrati dal loro soggiorno magico è stata Lulù a dare qualche spoiler di quello che è accaduto nella camera in questione. La ragazza ha ammesso che i due si sono scambiati tantissime effusioni romantiche, baci estremamente passionali e tanto amore. Ad un certo punto, poi, Bortuzzo ha anche deciso di fare una sorpresa alla coinquilina.

Nello specifico, le ha fatto trovare un bigliettino al cui interno c’era scritto “Ti amo”. Con questo gesto, dunque, il nuotatore ha voluto ribadire ancora una volta quello che prova per la principessa. Ma il loro sarà vero amore, destinato a durare anche quando i riflettori della casa più spiata d’Italia si saranno spenti? Lo scopriremo solo vivendo.